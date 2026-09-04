Ngọc Lặc chủ động phòng, chống thiên tai

Là địa phương miền núi có diện tích rộng, địa hình đồi núi xen kẽ sông suối, xã Ngọc Lặc đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xã Ngọc Lặc chủ động đầu tư, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư ứng phó với các loại hình thiên tai.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Ngọc Lặc đã hứng chịu nhiều đợt giông lốc, mưa lớn gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất và đời sống của người dân. Từ thực tế đó, công tác phòng, chống thiên tai được xã xác định là nhiệm vụ thường xuyên, không chỉ tập trung trong mùa mưa bão mà được chuẩn bị từ sớm, từ xa với phương châm “4 tại chỗ”. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã thường xuyên được rà soát, bổ sung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, xã đã xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai gồm 213 người, bảo đảm theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh. Trong đó, đội xung kích cấp xã với 37 thành viên và 22 tổ xung kích tại các thôn với tổng số 176 người. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai.

Không chỉ chú trọng về nhân lực, xã Ngọc Lặc còn tập trung đầu tư, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư phục vụ công tác ứng phó. Địa phương đã chủ động dự trữ vật tư như bao tải, cọc tre, rọ thép, đá hộc, cát và chuẩn bị các phương tiện có thể huy động khi cần thiết như ca nô, thuyền, xe tải, máy xúc... Hàng trăm áo phao cứu sinh, phao tròn, máy bơm, máy phát điện, dây thừng, cáng cứu thương cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác đã được rà soát, bổ sung và bố trí sẵn sàng. Bên cạnh đó, xã đã dự trữ lương khô, thuốc men, hóa chất khử khuẩn và ký kết với các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm để bảo đảm nguồn hàng thiết yếu trong mọi tình huống. Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt chủ động chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ dùng trong ít nhất ba ngày khi xảy ra thiên tai.

Để nâng cao tính chủ động, xã Ngọc Lặc đã hoàn thiện các kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai giai đoạn 2026-2030, xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro và phương án sơ tán dân phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ngoài ra, trên địa bàn có 12 hồ chứa nước, 100% hồ chứa đã được xây dựng phương án ứng phó thiên tai và xử lý tình huống khẩn cấp. Công tác kiểm tra, rà soát các công trình được xã thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn để có giải pháp khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, xã đã huy động Nhân dân ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh mương, cống thoát nước.

Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp thôn và các nhóm zalo, facebook, thông tin cảnh báo thiên tai được cập nhật thường xuyên, giúp người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và thực hiện các biện pháp phòng tránh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng ứng phó với mưa bão, dông lốc, sạt lở đất, ngập úng cũng như hướng dẫn chuẩn bị vật dụng thiết yếu và chấp hành phương án sơ tán khi có yêu cầu.

Ông Lê Công Tâm, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc, cho biết: “Địa bàn xã có nhiều khu vực đồi núi, khe suối, nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất khi có mưa lớn kéo dài. Vì vậy, địa phương luôn xác định công tác phòng, chống thiên tai phải được chuẩn bị từ sớm. Chúng tôi đã rà soát các khu vực xung yếu, kiện toàn lực lượng xung kích, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và xây dựng các phương án ứng phó cụ thể. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và sản xuất khi thiên tai xảy ra”.

Bước vào cao điểm mùa mưa bão năm 2026, xã Ngọc Lặc đang tiếp tục rà soát các phương án ứng phó, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các công trình trọng điểm và duy trì chế độ trực ban nghiêm túc. Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ, địa phương đang từng bước nâng cao khả năng ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Lê Hợi