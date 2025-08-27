(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng mưa bão số 5, sóng biển dâng cao gây sụt lún đê kè biển Hải Tiến với chiều dài khoảng 300m. Trước thực trạng trên, UBND xã Hoằng Tiến khuyến cáo người dân, du khách không lại gần khu vực bị sạt lở.

Sụt lún đê kè biển Hải Tiến

Do ảnh hưởng mưa bão số 5, sóng biển dâng cao gây sụt lún đê kè biển Hải Tiến với chiều dài khoảng 300m. Trước thực trạng trên, UBND xã Hoằng Tiến khuyến cáo người dân, du khách không lại gần khu vực bị sạt lở.

Sụt lún đê kè biển Hải Tiến

Vỉa hè bị sụt lún, cây cối gãy đổ.

Sụt lún đê kè biển Hải Tiến

Bờ kè bị sóng đánh vỡ từng mảng lớn.

Sụt lún đê kè biển Hải Tiến

Một số hạng mục bị nứt kéo dài.

Sụt lún đê kè biển Hải Tiến

Hệ thống bờ kè đê biển bị nứt, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ xuống biển.

Hải Đăng


Hải Đăng

Từ khóa: Biển Hải Tiến xã Hoằng Tiến Du khách Bão số 5 Sạt lở khuyến cáo người dân sóng biển khu vực

