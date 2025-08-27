Sụt lún đê kè biển Hải Tiến
Do ảnh hưởng mưa bão số 5, sóng biển dâng cao gây sụt lún đê kè biển Hải Tiến với chiều dài khoảng 300m. Trước thực trạng trên, UBND xã Hoằng Tiến khuyến cáo người dân, du khách không lại gần khu vực bị sạt lở.
Vỉa hè bị sụt lún, cây cối gãy đổ.
Bờ kè bị sóng đánh vỡ từng mảng lớn.
Một số hạng mục bị nứt kéo dài.
Hệ thống bờ kè đê biển bị nứt, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ xuống biển.
Hải Đăng
