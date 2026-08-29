“Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” - Khi ký ức chiến tranh chạm đến trái tim thế hệ trẻ

Không chọn một câu chuyện quá xa lạ hay những vấn đề lớn lao, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” của đạo diễn Huỳnh Lập đi vào lòng khán giả trẻ bằng câu chuyện về gia đình, khoảng cách thế hệ và hành trình tìm kiếm sự thấu hiểu. Sự kết hợp giữa hài hước, tâm linh, kinh dị nhẹ và những lát cắt cảm xúc về ký ức chiến tranh đang giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm Việt thu hút sự chú ý của Gen Z tại rạp.

Không chỉ mang đến tiếng cười, bộ phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” còn truyền tải thông điệp về sự biết ơn và trân trọng cuộc sống hòa bình. (Ảnh: Nhà sản xuất phim)

Bộ phim “chạm” đến thế hệ trẻ

Sức hút của “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” không chỉ đến từ câu chuyện trên màn ảnh mà còn được tạo dựng từ cách bộ phim tiếp cận khán giả trên mạng xã hội. Trước khi chính thức ra rạp, bộ phim đã đạt hơn 100 triệu lượt xem trên TikTok. Việc bắt trend, xây dựng nội dung phù hợp với thói quen tiếp nhận của người trẻ và tạo ra những “điểm chạm” dễ chia sẻ giúp bộ phim nhanh chóng hình thành hiệu ứng truyền thông trong cộng đồng Gen Z.

Đây là một yếu tố quan trọng trong bối cảnh khán giả trẻ ngày càng có xu hướng biết đến, lựa chọn và thảo luận về một bộ phim ngay trên mạng xã hội trước khi quyết định mua vé. Với “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, TikTok không đơn thuần là kênh quảng bá mà trở thành một phần của hành trình đưa bộ phim đến gần khán giả. Những nội dung ngắn, cách truyền tải bắt nhịp với xu hướng và câu chuyện có nhiều chất liệu để bàn luận giúp phim tạo được sự tò mò trước khi khán giả bước vào rạp.

Khởi chiếu chính thức từ ngày 21/8/2026, đến nay, doanh thu phim đã vượt mốc 109 tỷ đồng. Tại hệ thống Beta Cinemas, chị Hoàng Thị Phượng, quản lý rạp Beta Cinemas Thanh Hóa cho biết: “Bộ phim đang có sức mua vé khá tích cực và nằm trong nhóm phim Việt nổi bật thời gian gần đây. Đáng chú ý, sức hút của phim không chỉ tập trung vào những ngày đầu chiếu sớm mà lượng vé bán ra tiếp tục được duy trì tương đối ổn định trong những ngày tiếp theo. Hiện tại, bộ phim vẫn đang chiếm lĩnh top đầu phòng vé”.

Bộ phim kết nối nhiều thế hệ

Tại các rạp chiếu phim tại tỉnh Thanh Hóa, nhóm khán giả nổi bật của “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” là người trẻ, đặc biệt Gen Z. Tuy nhiên, bộ phim không chỉ dừng lại ở nhóm khán giả này, mà còn thu hút các gia đình và những nhóm đi xem phim gồm nhiều thế hệ.

Một trong những điểm khiến bộ phim thu hút thế hệ trẻ và các gia đình là cách đặt người trẻ vào vị trí đối diện với những ký ức chiến tranh của thế hệ đi trước.

“Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ), một chàng trai Gen Z đang thất nghiệp hoặc loay hoay tìm vốn để khởi nghiệp. Trong một mùa hè nhiều biến cố, Bình phải trở về quê sống cùng ông nội - ông Thời (NSƯT Cao Minh), một cựu chiến binh. Trí Bình không phải một nhân vật được xây dựng như người hiểu sẵn những câu chuyện của ông mình. Ngược lại, anh bước vào thế giới của ông nội với góc nhìn của một Gen Z, rồi từng bước khám phá những điều ẩn phía sau những ký ức tưởng như xa xôi.

Chị Phạm Hà Trang, 26 tuổi ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Tôi thích cách bộ phim đưa những câu chuyện về chiến tranh đến gần người trẻ bằng một cách khá nhẹ nhàng. Nếu kể hoàn toàn theo kiểu lịch sử thì có thể sẽ hơi khó tiếp cận với Gen Z, nhưng ở đây có hài hước, có tình cảm gia đình, có những tình huống bất ngờ nên mình dễ xem và dễ đồng cảm hơn.”

Thông điệp “Bình an là rực rỡ” vì thế cũng trở thành một trong những điểm nhấn của bộ phim. Với người trẻ, bình an đôi khi là một khái niệm tưởng chừng rất bình thường. Nhưng khi đặt cạnh ký ức của những người từng đi qua chiến tranh, khán giả có cơ hội nhìn lại giá trị của cuộc sống hôm nay - một cuộc sống được xây dựng trên nền hòa bình mà nhiều thế hệ đã phải đánh đổi để có được.

Kỳ vọng thêm một nhịp tăng trưởng dịp 2/9

Sức hút của “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” được kỳ vọng tiếp tục tăng trong dịp Quốc khánh 2/9 - thời điểm nhu cầu vui chơi, giải trí của khán giả tăng cao.

Chị Hoàng Thị Phượng, quản lý rạp Beta Cinemas Thanh Hóa cho biết: “Trong dịp nghỉ lễ 2/9, hệ thống đang triển khai các chương trình ưu đãi combo bắp nước, quà tặng, vật phẩm từ phim và mini game nhằm tăng tương tác với khách hàng trong kỳ nghỉ lễ. Với lợi thế đang dẫn đầu phòng vé, tệp khán giả trẻ đông đảo cùng câu chuyện có khả năng kết nối nhiều thế hệ, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” được kỳ vọng tiếp tục duy trì sức nóng trong những ngày tới”.

Từ một mùa hè tưởng như chỉ là hành trình bất đắc dĩ của một chàng trai Gen Z, bộ phim mở ra một câu chuyện rộng hơn về gia đình, ký ức và sự bình yên. Và có lẽ, chính việc kể những câu chuyện quen thuộc bằng ngôn ngữ gần gũi với người trẻ đã giúp “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” tìm được đường đến rạp - nơi Gen Z không chỉ tìm kiếm tiếng cười và giải trí, mà còn có thể bắt gặp những câu chuyện khiến mình muốn lắng lại.

Phương Đỗ