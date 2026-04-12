Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 18/5 tăng mức phạt gấp đôi với hành vi ngoại tình

Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 18/5), quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình đã nâng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

Cụ thể, mức phạt tiền được điều chỉnh tăng 3-5 triệu đồng (theo Nghị định 82/2020/NĐ-CP trước đây) lên 5-10 triệu đồng đối với các hành vi đang có vợ hoặc chồng mà kết hôn với người khác; chưa có vợ hoặc chồng nhưng kết hôn với người mà mình biết rõ đang có gia đình; đang có vợ hoặc chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; hoặc chưa có gia đình nhưng chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ đang có vợ hoặc chồng.

Như vậy, đối với hành vi ngoại tình với người đã có gia đình, cả hai bên đều có thể bị xử phạt hành chính với mức tối đa lên đến 10 triệu đồng mỗi người.

