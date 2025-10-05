Hotline: 0822.173.636   |

Ngày mai, học sinh ở xã Nông Cống trở lại trường sau lũ

Hoàng Yến
(Baothanhhoa.vn) - Sau trận lũ lịch sử gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn xã Nông Cống, hiện các trường học đang khẩn trương triển khai công tác dọn dẹp, vệ sinh, khắc phục hậu quả thiên tai để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào sáng ngày 06/10.

Sau trận lũ lịch sử gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn xã Nông Cống, hiện các trường học đang khẩn trương triển khai công tác dọn dẹp, vệ sinh, khắc phục hậu quả thiên tai để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào sáng ngày 06/10.

Ngay sau khi nước rút, Ban giám hiệu các trường học phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng quân đội, phụ huynh học sinh tiến hành tổng vệ sinh trường lớp. Các công việc được ưu tiên thực hiện gồm: thu dọn bùn đất, rác thải do lũ để lại; lau chùi bàn ghế, thiết bị dạy học; khử khuẩn phòng học và khuôn viên nhà trường nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh trước khi học sinh trở lại.

Tại các trường mầm non, tiểu học, THCS nhiều phòng học bị ngập sâu trong nước lũ, sách vở, đồ dùng học sinh và thiết bị giảng dạy bị hư hại. Tuy nhiên, với tinh thần “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”, tập thể cán bộ, giáo viên các trường đã nỗ lực dọn dẹp suốt nhiều ngày qua để kịp thời ổn định nền nếp dạy và học.

Cô giáo Vũ Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, chia sẻ: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng giáo viên, nhân viên nhà trường cùng phụ huynh và các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp từ nhiều ngày nay. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng mục tiêu cao nhất là để học sinh được trở lại lớp học trong môi trường an toàn và sạch sẽ vào ngày 6/10”.

Ngoài công tác vệ sinh môi trường, các trường cũng tích cực rà soát, sửa chữa lại các hạng mục cơ sở vật chất bị hư hỏng, đồng thời động viên học sinh sớm quay trở lại trường học. Nhiều tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân đã hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập giúp học sinh ổn định tâm lý và tiếp tục việc học.

Trận lũ lịch sử vừa qua không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn khiến ngành giáo dục trên địa bàn chịu nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao và sự chung tay của toàn xã hội, các trường học ở xã Nông Cống đang từng bước khắc phục khó khăn, nhanh chóng đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường.

Hoàng Yến

#Nông Cống #Trường học #Khắc phục hậu quả #Trường Tiểu học #Chính quyền địa phương #Thiệt hại #học sinh trở lại trường #Nghiêm trọng #Lịch sử #Sau lũ

Sức trẻ vì cộng đồng

Sức trẻ vì cộng đồng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc và ghi đậm dấu ấn, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, cống hiến của tuổi trẻ.
Cảnh giác trước đa cấp biến tướng manh nha trở lại

Cảnh giác trước đa cấp biến tướng manh nha trở lại

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Tưởng chừng đã bị đẩy lùi sau nhiều chiến dịch mạnh tay của lực lượng chức năng, nhưng thời gian gần đây các dấu hiệu “đa cấp biến tướng” lại đang manh nha trở lại với thủ đoạn tinh vi hơn trên phạm vi cả nước.
Đổi thay ở Chung Sơn

Đổi thay ở Chung Sơn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đường giao thông được nâng cấp giúp người dân bản Chung Sơn, xã biên giới Sơn Thủy có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, Chung Sơn trở thành bản đầu tiên của xã hoàn thành XDNTM và...
Phát huy sức mạnh đoàn kết ở xã Thiệu Quang

Phát huy sức mạnh đoàn kết ở xã Thiệu Quang

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Quang đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các cuộc...
