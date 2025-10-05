Ngày mai, học sinh ở xã Nông Cống trở lại trường sau lũ

Sau trận lũ lịch sử gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn xã Nông Cống, hiện các trường học đang khẩn trương triển khai công tác dọn dẹp, vệ sinh, khắc phục hậu quả thiên tai để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào sáng ngày 06/10.

Ngay sau khi nước rút, Ban giám hiệu các trường học phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng quân đội, phụ huynh học sinh tiến hành tổng vệ sinh trường lớp. Các công việc được ưu tiên thực hiện gồm: thu dọn bùn đất, rác thải do lũ để lại; lau chùi bàn ghế, thiết bị dạy học; khử khuẩn phòng học và khuôn viên nhà trường nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh trước khi học sinh trở lại.

Tại các trường mầm non, tiểu học, THCS nhiều phòng học bị ngập sâu trong nước lũ, sách vở, đồ dùng học sinh và thiết bị giảng dạy bị hư hại. Tuy nhiên, với tinh thần “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”, tập thể cán bộ, giáo viên các trường đã nỗ lực dọn dẹp suốt nhiều ngày qua để kịp thời ổn định nền nếp dạy và học.

Cô giáo Vũ Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, chia sẻ: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng giáo viên, nhân viên nhà trường cùng phụ huynh và các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp từ nhiều ngày nay. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng mục tiêu cao nhất là để học sinh được trở lại lớp học trong môi trường an toàn và sạch sẽ vào ngày 6/10”.

Ngoài công tác vệ sinh môi trường, các trường cũng tích cực rà soát, sửa chữa lại các hạng mục cơ sở vật chất bị hư hỏng, đồng thời động viên học sinh sớm quay trở lại trường học. Nhiều tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân đã hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập giúp học sinh ổn định tâm lý và tiếp tục việc học.

Trận lũ lịch sử vừa qua không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn khiến ngành giáo dục trên địa bàn chịu nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao và sự chung tay của toàn xã hội, các trường học ở xã Nông Cống đang từng bước khắc phục khó khăn, nhanh chóng đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường.

Hoàng Yến