Ngành Y tế tăng cường trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bộ Y tế vừa ban hành công văn về chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Bộ Y tế. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Công văn đặt trọng tâm vào giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm và nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong công tác tiếp công dân, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường đối thoại, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn kịp thời, đúng thẩm quyền. Đơn thư phải được theo dõi, đôn đốc đến khi có kết quả và thông báo cho công dân theo quy định. Các đơn vị cần chủ động giải quyết vụ việc từ cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài hoặc phát sinh khiếu kiện vượt cấp; yêu cầu theo dõi đến khi có kết quả gắn việc tiếp nhận đơn với trách nhiệm xử lý và phản hồi cho người dân.

Đặc biệt, việc đối thoại cũng giúp cơ quan có thẩm quyền nắm rõ nội dung vụ việc, lắng nghe ý kiến của các bên để xem xét, giải quyết trên cơ sở thông tin đầy đủ.

Bộ Y tế đồng thời yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Việc giải quyết phải bảo đảm đúng thẩm quyền, điều kiện thụ lý, thời hiệu đối với khiếu nại và thời hạn giải quyết. Quá trình xác minh, đối thoại, đánh giá chứng cứ phải khách quan, toàn diện, đúng pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và bảo vệ người tố cáo.

Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, các đơn vị phải tập trung xử lý dứt điểm, thực hiện nghiêm các quyết định, kết luận đã có hiệu lực. Vụ việc vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đoàn kết nội bộ phải được báo cáo kịp thời. Trách nhiệm tổ chức thực hiện được giao trực tiếp cho thủ trưởng đơn vị. Bộ Y tế yêu cầu phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

Trường hợp để xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp, vượt cấp, ảnh hưởng an ninh, trật tự, uy tín và đoàn kết nội bộ, thủ trưởng đơn vị bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Cùng với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Các đơn vị phải bảo đảm công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; chủ động nhận diện, kiểm soát rủi ro trong hoạt động của mình.

Trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, yêu cầu cụ thể là quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách, tài sản công và các nguồn lực được giao. Mỗi đơn vị phải xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm gắn với nhiệm vụ, dự toán và trách nhiệm cụ thể; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hành vi gây thất thoát, lãng phí. Trách nhiệm thực hiện được gắn với người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Để các yêu cầu được thực hiện đầy đủ, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát và khắc phục tồn tại. Báo cáo định kỳ phải gửi về Bộ Y tế qua Văn phòng Bộ trước ngày 15/12 hằng năm; báo cáo đột xuất khi phát sinh vụ việc vượt thẩm quyền.../.

Theo TTXVN