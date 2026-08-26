Ngành hàng không ứng phó nguy cơ UAV, nâng cao khả năng điều hành khai thác

Qua việc diễn tập ứng phó với thiết bị bay không người lái, các đơn vị hàng không đã kiểm tra khả năng chủ động ứng phó với những tình huống có thể làm gián đoạn khai thác.

Kíp trực điều hành bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: PV/Vietnam+

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Vietnam Airlines vừa tổ chức Diễn tập mô phỏng ứng phó tình huống thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập trái phép tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo đó, phần diễn tập chính được thực hiện dưới hình thức mô phỏng, sử dụng video, dữ liệu chuyến bay và các thông tin.

Diễn tập mô phỏng được thực hiện trên cả ba trụ cột có mối quan hệ trực tiếp và liên tục trong chuỗi khai thác hàng không là bảo đảm hoạt động bay-cảng hàng không-hãng hàng không và các thực hành về quản lý tình huống bất thường, quản lý luồng không lưu hợp tác, phối hợp ra quyết định tại sân bay và phục hồi khai thác.

Trong tình huống giả định, UAV xuất hiện trong khu vực có tác động liên hoàn đến hoạt động bay trên không và mặt đất, vùng trời tiếp cận, khu bay, vị trí đỗ, nhà ga, dịch vụ mặt đất, tổ bay và hành khách. Toàn bộ dữ liệu và tình huống diễn tập được tách biệt với hệ thống khai thác thực tế, không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bình thường.

Theo đó, các cơ sở điều hành bay và quản lý luồng không lưu của VATM phối hợp điều hành, điều tiết luồng không lưu từ sớm, từ xa và phối hợp với các cơ sở kiểm soát không lưu tại sân bay. ACV tổ chức phối hợp điều hành cảng hàng không, khu bay, sân đỗ và nhà ga; Vietnam Airlines xây dựng và thực hiện các phương án cho sân bay dự bị, điều chỉnh kế hoạch khai thác, tổ bay và phương án phục vụ hành khách.

Ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó Tổng Giám đốc VATM đánh giá việc UAV hoạt động trái phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay, làm gián đoạn hoạt động cất, hạ cánh và tác động dây chuyền tới toàn bộ hệ thống khai thác.

“Chỉ một UAV xuất hiện trong khu vực hoạt động bay cũng có thể buộc các cơ quan, đơn vị phải đưa ra những quyết định quan trọng trong thời gian rất ngắn, trong điều kiện thông tin ban đầu còn chưa đầy đủ và áp lực khai thác không ngừng gia tăng,” ông Kiên nói.

Thông qua diễn tập, VATM, ACV, Vietnam Airlines đã kiểm tra khả năng chủ động ứng phó với những tình huống có thể làm gián đoạn khai thác, đồng thời rà soát các đầu mối phối hợp, kênh trao đổi thông tin và phương án xử lý tác động dây chuyền. Kết quả diễn tập giúp các đơn vị rà soát, hoàn thiện quy trình và phương án ứng phó, đặc biệt là khả năng trao đổi thông tin và xử lý tình huống trong thực tế khai thác.

“Dù tình huống phức tạp đến đâu, nguyên tắc xử lý vẫn không thay đổi, an toàn là ưu tiên cao nhất; đúng thẩm quyền; thông tin chính xác và đóng vòng; chủ động điều tiết từ sớm, từ xa và phục hồi có kiểm soát,” Phó Tổng Giám đốc VATM nhấn mạnh.

Các kết quả, kinh nghiệm rút ra từ diễn tập sẽ là cơ sở để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện phương án ứng phó, chương trình huấn luyện và cơ chế phối hợp thường xuyên; đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng cho các tình huống bất thường trong thực tế và các cuộc diễn tập có quy mô lớn hơn./.

Theo Vietnam+