Ngăn tà đạo “bén rễ” nơi vùng cao

Âm thầm “bén rễ” từ sự nhẹ dạ, cả tin và những khoảng trống trong nhận thức của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, những năm gần đây, một số “tà đạo”, “đạo lạ” đã tìm cách len lỏi vào vùng cao Thanh Hóa. Cuộc đấu tranh ngăn những “mầm độc” ấy vì thế không chỉ là câu chuyện giữ vững an ninh địa bàn, mà còn là hành trình giữ bình yên cho mỗi nếp nhà, mỗi bản làng nơi miền biên viễn.

Lực lượng chức năng nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo tại điểm nhóm Tin lành Xa Lung, xã Mường Lý.

Đẩy lùi “tà đạo” từ gốc

Bắt đầu xâm nhập vào các điểm nhóm Tin lành vùng dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa từ năm 2017, đến cuối năm 2023, tổ chức “Ân điển cứu rỗi” đã móc nối, lôi kéo được một số chức sắc, chức việc, tín đồ của 19 điểm nhóm Tin lành ở huyện Mường Lát và Quan Sơn (cũ). Dưới danh nghĩa sinh hoạt Tin lành, một số đối tượng âm thầm lồng ghép, truyền bá những nội dung sai lệch giáo lý, cổ súy quan niệm con người dù làm điều sai trái cũng sẽ được “cứu rỗi”, từ đó gây tác động tiêu cực đến nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và đời sống cộng đồng. Hoạt động này còn làm nảy sinh phân hóa, mâu thuẫn trong nội bộ một số điểm nhóm tôn giáo hợp pháp.

Nhận diện rõ muốn đẩy lùi “tà đạo” phải làm chắc công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức của người dân, lực lượng an ninh nội địa, Công an tỉnh phối hợp với công an cơ sở tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp. Nội dung tuyên truyền được biên soạn bằng tiếng Mông, tổ chức tại 42/42 bản người Mông ở khu vực Mường Lát và Quan Sơn (cũ), thu hút hơn 5.000 lượt người tham gia.

Là người đã từng bị lôi kéo theo “Ân điển cứu rỗi”, anh Lầu Văn Gấu ở bản Na Tao, xã Pù Nhi nhớ lại trước đây bà con nghe mục sư giảng thì tin theo vì nghĩ “theo đạo là tốt”. Chỉ khi cán bộ công an, chính quyền trực tiếp giải thích, phân tích, người dân mới dần nhận rõ bản chất của tổ chức và tự nguyện từ bỏ.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng công an, biên phòng và chính quyền cơ sở trực tiếp đấu tranh với 23 đối tượng cầm đầu, cốt cán; tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo để vận động tín đồ chấp hành pháp luật, hiến chương, Điều lệ của các tổ chức tôn giáo hợp pháp. Kết quả, 19/19 điểm nhóm từng bị ảnh hưởng đã cam kết từ bỏ “Ân điển cứu rỗi”, trở lại sinh hoạt tôn giáo bình thường; âm mưu xây dựng 4 nhà nguyện trá hình trái phép cũng được ngăn chặn. Từ chính những người từng chịu tác động, một “hàng rào” mới dần được hình thành khi chức sắc, chức việc chủ động tuyên truyền để tín đồ không tiếp tục nghe theo những lời lôi kéo sai lệch.

Mục sư Ma Seo Dế, trưởng điểm nhóm Tin lành Xa Lung, xã Mường Lý, thẳng thắn thừa nhận: “Việc tin theo tổ chức “Ân điển cứu rỗi” trước đây là do nhận thức chưa đầy đủ. Sau khi được sự quan tâm của Hội thánh Tin lành Liên hữu Cơ đốc Việt Nam và ý kiến của các già làng, trưởng bản, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thì hiện giờ đã thấu hiểu bản chất của tổ chức và dẫn dắt các tín đồ không tin, không nghe theo bất cứ lời vận động nào nữa”.

Tạo “sức đề kháng” ngay từ bản làng

“Ân điển cứu rỗi” chỉ là một trong những hiện tượng tôn giáo mới, “tà đạo”, “đạo lạ” từng tìm cách tác động đến đồng bào Mông. Một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị còn lợi dụng các hiện tượng như “Giê Sùa”, “Bà cô Dợ” để gieo rắc tư tưởng ly khai, tạo ra ảo tưởng về cái gọi là “Nhà nước Mông”.

Khi việc lôi kéo trực tiếp ngày càng khó khăn, phương thức hoạt động cũng chuyển mạnh lên không gian mạng. Thông qua facebook, youtube và các nền tảng xã hội, những nội dung mê tín, hoang đường được phát tán thường xuyên, đánh vào tâm lý nhẹ dạ, hoàn cảnh khó khăn hoặc nhu cầu tìm kiếm điểm tựa tinh thần của một bộ phận người dân.

Điều đó đặt ra yêu cầu phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở. Lực lượng công an tăng cường nắm địa bàn cả ngoài thực tế và trên không gian mạng theo phương châm “4 bám, 3 chủ động”: bám địa bàn, bám người có uy tín, bám đối tượng trọng điểm, bám dư luận Nhân dân; chủ động phát hiện, dự báo, tham mưu và giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở.

Thiếu tá Quách Giang Đông, Phó trưởng Công an xã Trung Lý, cho biết: “Mọi thông tin từ cơ sở đều được lực lượng công an xác minh, tổng hợp, phân tích để nhận diện sớm các nguy cơ. Công an xã cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ đi học tiếng Mông để vượt qua rào cản ngôn ngữ, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho bà con”.

Cuộc đấu tranh với “tà đạo” ngày càng có sự tham gia chủ động của chính đội ngũ chức sắc, chức việc và tín đồ. Điểm nhóm Tin lành Xa Lao có khoảng 170 tín đồ, phần lớn là lao động trẻ thường xuyên đi làm ăn xa. Để hạn chế nguy cơ bị tác động bởi các thông tin sai lệch trên mạng, mục sư Sùng A Toản thường xuyên ghi hình bài giảng, gửi qua internet để duy trì kết nối với tín đồ, đồng thời vận động bà con chấp hành pháp luật và sinh hoạt đúng giáo lý.

Cùng với giữ vững an ninh, trật tự, cấp ủy, chính quyền các địa phương vùng cao xứ Thanh đang tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí và chất lượng đời sống. Khi sinh kế ổn định, thông tin đầy đủ, niềm tin của người dân với cấp ủy, chính quyền và cộng đồng được củng cố, đó cũng là lúc “sức đề kháng” trước những lời dụ dỗ hoang đường của “tà đạo”, “đạo lạ” trở nên bền chắc nhất.

Bài và ảnh: Tuyết Hạnh