Ngân hàng dừng sử dụng biệt danh tài khoản từ hôm nay 1/4

Từ ngày 1/4/2026, các ngân hàng thương mại đồng loạt dừng cung cấp dịch vụ đặt biệt danh (nickname) cho tài khoản thanh toán, theo quy định tại Thông tư số 30/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Ảnh minh họa.

Theo quy định mới, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải trùng khớp với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm thông tin số tài khoản và tên chủ tài khoản chính xác, đầy đủ khi thực hiện giao dịch.

Việc này đồng nghĩa với việc chấm dứt các hình thức đặt tên thay thế như alias, iNick hay nickname vốn được nhiều ngân hàng triển khai trước đây để hỗ trợ người dùng ghi nhớ thông tin tài khoản.

Theo các ngân hàng, việc dừng sử dụng biệt danh không ảnh hưởng đến số tài khoản, số dư hay quyền sử dụng tài khoản của khách hàng. Tuy nhiên, người dùng cần cập nhật lại thông tin nhận tiền trên các nền tảng, ứng dụng để tránh gián đoạn giao dịch.

Quy định mới được đánh giá nhằm hạn chế rủi ro chuyển nhầm tiền, tăng tính minh bạch và an toàn trong thanh toán không dùng tiền mặt, trong bối cảnh giao dịch điện tử ngày càng phát triển.

NDS