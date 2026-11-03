Nga - Ukraine - Mỹ đàm phán tại Abu Dhabi trong tuần tới

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vừa cho biết, phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine sẽ tiến hành đàm phán tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), trong hai ngày 10-11/11, nhằm thảo luận việc chấm dứt xung đột và các thỏa thuận an ninh thời hậu chiến.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 2/11, ông Witkoff cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những thỏa thuận bảo đảm an ninh thời hậu xung đột, các biện pháp giảm leo thang căng thẳng, hoạt động hỗ trợ nhân đạo và những bước đi tiếp theo hướng tới giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, ngày 3/11, hãng Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, ông Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, dự kiến đại diện Washington tham gia đàm phán tại Abu Dhabi.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm bước đột phá trong tiến trình hòa đàm trước khi mùa Đông đến. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí về một vòng đàm phán ba bên mới sau cuộc gặp với ông Witkoff tại thành phố Saint Petersburg cách đây hai tuần. Trước đó, các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian gần nhất diễn ra hồi tháng 2.

Bên cạnh cuộc gặp tại Abu Dhabi, các nhà đàm phán Mỹ dự kiến tiến hành tham vấn ở cấp chuyên viên với đại diện Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels trong tuần này. Nội dung thảo luận bao gồm các bảo đảm an ninh cho Ukraine, khuôn khổ an ninh tương lai của châu Âu và hỗ trợ kinh tế phục vụ công cuộc tái thiết Ukraine.

Theo phía Mỹ, các cuộc tham vấn nhằm kế thừa những trao đổi gần đây giữa các bên, đồng thời thể hiện nỗ lực của Tổng thống Trump hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, triển vọng đạt được đột phá vẫn chưa rõ ràng khi Moscow và Kiev còn nhiều bất đồng về các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình. Trong thời gian gần đây, Tổng thống Trump đã gia tăng sức ép đối với Ukraine nhằm thúc đẩy nước này chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Ngọc Liên