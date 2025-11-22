Nga, Trung hội đàm về phòng thủ tên lửa

Nga và Trung Quốc vừa tổ chức hội đàm tại Moscow về phòng thủ tên lửa và ổn định chiến lược, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đó.

Quốc kỳ Nga và Trung Quốc Ảnh: Yonhap

Trong một tuyên bố ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Các cuộc tham vấn về phòng thủ tên lửa và sự ổn định chiến lược giữa Nga và Trung Quốc đã được tổ chức tại Moscow. Một cuộc thảo luận chuyên sâu về những vấn đề nêu trên đã diễn ra, bao gồm việc phân tích các yếu tố có thể gây ra rủi ro chiến lược cho an ninh toàn cầu và khu vực, cũng như trao đổi quan điểm về biện pháp giảm thiểu rủi ro này"

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm: “Hai bên bày tỏ sự hài lòng lẫn nhau về mức độ và chất lượng đối thoại song phương trong các lĩnh vực này và tái khẳng định cam kết tiếp tục củng cố hơn nữa”

Cuộc hội đàm về phòng thủ tên lửa giữa Nga và Trung quốc diễn ra tại thủ đô của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã tiếp Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tại Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga với nghi thức danh dự. Tại cuộc hội đàm, ông Belousov nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa lãnh đạo hai nước đã thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương tăng mạnh, thể hiện qua các hoạt động huấn luyện và diễn tập chung trên bộ, trên biển và trên không. Ông khẳng định những hoạt động này nhằm tăng cường an ninh cho cả hai quốc gia và “không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp tại Moscow Ảnh: Spunik

Về phía Trung Quốc, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp cho biết, quan hệ Bắc Kinh Moscow tiếp tục phát triển ổn định dưới sự chỉ đạo chiến lược cấp cao, trở thành mô hình hợp tác giữa các nước láng giềng lớn. Ông nhấn mạnh hai bên tái khẳng định cam kết triển khai những thỏa thuận quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc hội đàm lần này nằm trong khuôn khổ nỗ lực lâu dài nhằm củng cố phối hợp chiến lược giữa hai cường quốc, phản ánh quyết tâm của Moscow và Bắc Kinh trong việc cùng ứng phó các rủi ro khu vực và quốc tế.

Giới phân tích đánh giá sự kiện là một biểu hiện sâu sắc hơn của mối quan hệ an ninh chiến lược Nga - Trung, đặc biệt khi hai bên cùng chia sẻ lo ngại về các sáng kiến phòng thủ tên lửa của Mỹ hoặc các mối đe dọa chiến lược khác sau tuyên bố của Washington sẽ nối lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau hơn 30 năm gián đoạn.

Nhật Lệ

Nguồn Spunik, CNA