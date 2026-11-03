Nga tăng cường bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu

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Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh yêu cầu các trung tâm dữ liệu tư nhân dành riêng 10% diện tích và công suất để dự phòng, phục vụ nhu cầu duy trì hạ tầng công nghệ thông tin (IT) của nước này trong những tình huống cần thiết. Động thái được đưa ra trong bối cảnh Nga tăng cường các biện pháp bảo vệ hạ tầng số trước những rủi ro an ninh ngày càng gia tăng.

Theo sắc lệnh ngày 2/11, Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga có trách nhiệm kiểm kê năng lực của các trung tâm dữ liệu, bao gồm công suất và diện tích sử dụng. Trên cơ sở đó, một tiểu ban thuộc ủy ban của Chính phủ Nga sẽ xem xét và quyết định việc huy động phần nguồn lực được dành riêng khi phát sinh nhu cầu. Các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu có trách nhiệm bảo đảm quyền tiếp cận và cung cấp phần công suất này trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo hãng tin Interfax, các trung tâm dữ liệu thuộc diện điều chỉnh phải hoàn thành việc dành riêng nguồn lực trong vòng 10 ngày kể từ ngày sắc lệnh được ký. Quy định này nhằm hình thành một nguồn năng lực tính toán dự phòng, có thể được huy động nhanh chóng để phục vụ các nhiệm vụ của Nhà nước. Phần công suất được dành riêng không nhất thiết phải để trống mà vẫn có thể tiếp tục được khai thác khi chưa có yêu cầu sử dụng từ cơ quan chức năng.

Một điểm đáng chú ý khác là sắc lệnh cho phép Nga tạm thời sử dụng năng lực tính toán tại các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn lực này phải được tiểu ban có thẩm quyền xem xét và được Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) chấp thuận.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các cơ sở hạ tầng công nghệ của Nga đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Trong tháng 10 vừa qua, một số trung tâm dữ liệu do các tập đoàn công nghệ lớn của nước này, trong đó có Yandex và Sberbank, vận hành đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine. Những sự cố như vậy làm gia tăng quan ngại về khả năng duy trì hoạt động liên tục của các hệ thống lưu trữ dữ liệu và dịch vụ số quan trọng.

Thanh Hằng