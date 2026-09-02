Nga sẽ đáp trả nếu hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ triển khai tại Nhật Bản

Nga mới đây tuyên bố việc triển khai hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nhằm bảo đảm an ninh quốc phòng.

Nga quan ngại việc triển khai hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Vladivostok, ngày 1/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đặc biệt quan ngại kế hoạch Nhật Bản, Mỹ và Australia tiến hành cuộc tập trận chung Orient Shield từ ngày 8-24/9 tại Nhật Bản, trong đó có các khu vực trên đảo Hokkaido, gần vùng Viễn Đông của Nga.

Bà Zakharova cho rằng việc triển khai các hệ thống vũ khí trên lãnh thổ Nhật Bản, kể cả dưới danh nghĩa phục vụ tập trận, sẽ tạo ra mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Bà cho biết Nga sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh quốc phòng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đồng thời kêu gọi Nhật Bản duy trì chính sách hòa bình, cho rằng việc Tokyo tăng cường năng lực quân sự đang gây quan ngại tại khu vực.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Nga và Nhật Bản tiếp tục bất đồng về các vấn đề an ninh tại khu vực Viễn Đông.

Cuộc tập trận Nhật-Mỹ-Australia dự kiến có khoảng 3.700 quân nhân tham gia. Ảnh: The Japan Times.

Theo Reuters, cuộc tập trận dự kiến có khoảng 3.700 quân nhân ba nước tham gia, quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, đây là lần đầu hệ thống tên lửa tầm trung Typhon của Mỹ được đưa vào cuộc tập trận tại Nhật Bản. Hệ thống này có khả năng phóng tên lửa SM-6 và tên lửa hành trình Tomahawk.

Theo phía Nga, ngày 31/8, Moscow đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Nga để bày tỏ quan ngại về cuộc tập trận Nhật-Mỹ-Australia và cảnh báo Tokyo không tiến hành các hoạt động quân sự mang tính khiêu khích tại khu vực gần biên giới phía Đông của Nga.

Trước đó, Nhật Bản cho biết cuộc tập trận Orient Shield năm nay sẽ được mở rộng về quy mô. The Japan Times dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Typhon sẽ được triển khai trong khuôn khổ cuộc tập trận, trong bối cảnh Tokyo, Washington và Canberra tăng cường hợp tác quốc phòng.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters, The Japan Times.