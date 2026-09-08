Nga đóng Tổng lãnh sự quán Đức ở St. Petersburg, yêu cầu nhân viên rời đi trước ngày 18/9

Nga đã yêu cầu Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg và các trung tâm văn hóa Đức trên cả nước ngừng hoạt động, trong động thái trả đũa sau khi Berlin áp dụng các biện pháp tương tự đối với cơ sở ngoại giao và văn hóa của Nga liên quan vụ phát hiện máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg phải ngừng hoạt động trước ngày 18/9. Ảnh: AP.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các nhà ngoại giao và nhân viên tại Tổng lãnh sự quán Đức ở St. Petersburg phải chấm dứt hoạt động và rời khỏi Nga trước ngày 18/9. Các trung tâm của Viện Goethe, tổ chức văn hóa do Chính phủ Đức tài trợ, cũng được yêu cầu ngừng hoạt động, nhân viên phải rời Nga trước ngày 13/9.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu Đại sứ Đức tại Moscow để thông báo về các biện pháp trên, đồng thời cáo buộc Berlin tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Moscow khẳng định trách nhiệm về những hậu quả của các biện pháp này thuộc về phía Đức.

Động thái của Nga được đưa ra sau khi Đức tuần trước yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn và Trung tâm Văn hóa Nga tại Berlin. Berlin cho rằng Moscow đứng sau âm mưu sử dụng UAV mang chất nổ nhằm vào một máy bay chở hàng của Ukraine tại sân bay Leipzig/Halle hồi đầu tháng 8.

Theo giới chức Đức, một UAV chứa chất nổ được phát hiện gần máy bay chở hàng của Ukraine tại sân bay Leipzig/Halle, một trong những trung tâm vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không lớn của châu Âu và là điểm trung chuyển quan trọng đối với các hoạt động hậu cần liên quan Ukraine. Thiết bị không phát nổ, được cho là do bộ phận kích nổ gặp trục trặc.

Tháng 8 vừa qua, một máy bay không người lái chở đầy chất nổ đã được tìm thấy gần một máy bay chở hàng của Ukraine tại sân bay Leipzig/Halle. Ảnh: Getty Images.

Các nhà điều tra Đức sau đó xác định 2 nghi phạm được cho là có liên hệ với Nga và không loại trừ khả năng có tới 3 UAV liên quan vụ việc. Nga bác bỏ mọi cáo buộc liên quan, trong khi Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Đức dựng bằng chứng để quy trách nhiệm cho Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 6/9 cảnh báo các cáo buộc của Đức có thể bị xem là một “lời tuyên chiến thực sự”.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu gia tăng cảnh giác trước các cáo buộc liên quan hoạt động phá hoại, tấn công mạng, gián điệp và các chiến dịch bí mật mà họ cho rằng có liên quan đến Nga. Một số quốc gia đã thu hẹp sự hiện diện ngoại giao của Moscow, với lý do lo ngại các cơ sở ngoại giao có thể bị sử dụng cho hoạt động tình báo. Ba Lan cũng từng đóng cửa 3 lãnh sự quán Nga tại nước này sau các cáo buộc liên quan hoạt động phá hoại. Moscow nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga đứng sau các vụ việc tương tự tại châu Âu.

Thu Uyên

Nguồn: TVP World.