Nga cảnh báo kế hoạch tăng cường lực lượng tại Baltic của NATO

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow coi khả năng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai thêm lực lượng tại các nước Baltic là hành động leo thang căng thẳng.

Phát biểu với báo giới ngày 8/10, bà Zakharova nhấn mạnh: “Nga kiên quyết coi việc triển khai thêm các lực lượng NATO, bao gồm cả quân đội Mỹ, cùng việc thiết lập cơ sở hạ tầng quân sự tương ứng tại các nước Baltic là hành động leo thang”. Bà cho rằng những kế hoạch này đi ngược lại tuyên bố của chính quyền Mỹ về việc thúc đẩy các giải pháp ngoại giao và chính trị nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại châu Âu.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, các động thái trên phù hợp với kế hoạch của NATO nhằm đẩy nhanh quá trình quân sự hóa những khu vực biên giới phía Tây của Nga, dựa trên điều mà Moscow gọi là cái cớ về “mối đe dọa từ phương Đông”. Bà cũng cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đang đi theo con đường đối đầu với Nga, khiến những vấn đề của chính khối này thêm trầm trọng và cản trở việc giải quyết các thách thức cấp bách.

Bà Zakharova cho rằng EU ngày càng quy kết cho Nga những kế hoạch mà Moscow khẳng định không tồn tại, đồng thời nhấn mạnh Nga không có kế hoạch tiến hành xung đột vũ trang với Tây Âu và không đe dọa bất kỳ quốc gia nào. Theo bà, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã nhiều lần khẳng định lập trường này.

Liên quan đến Đức, bà Zakharova cáo buộc chính phủ hiện nay của nước này đứng về phía Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và có xu hướng thúc đẩy đối đầu quân sự. Bà chỉ trích chuyến thăm Ukraine gần đây của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cho rằng chuyến đi nhằm cải thiện tỷ lệ ủng hộ và tránh sự chỉ trích, bất bình từ người dân trong nước.

Trong chuyến thăm thủ đô Kyiv vào cuối tuần qua, Thủ tướng Merz thông báo Đức sẽ cung cấp thêm 1 tỷ euro (khoảng 1,1 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu tiếp tục hỗ trợ Kyiv và quan hệ giữa Nga với phương Tây vẫn căng thẳng.

Ngọc Liên