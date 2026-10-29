Nhật Bản thúc đẩy nghị quyết về một thế giới không có vũ khí hạt nhân

Ủy ban thứ nhất của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vừa thông qua dự thảo nghị quyết do Nhật Bản đệ trình về thúc đẩy một thế giới không có vũ khí hạt nhân với 150 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 25 phiếu trắng. Đây là năm thứ 33 liên tiếp dự thảo nghị quyết do Nhật Bản đề xuất về vấn đề này được ủy ban thông qua.

Dự thảo mang tên “Các bước đi chung hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân” được thông qua tại New York (Mỹ), trong bối cảnh cộng đồng quốc tế còn nhiều khác biệt về phương thức thúc đẩy giải trừ quân bị hạt nhân.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, văn kiện kêu gọi cộng đồng quốc tế triển khai các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy giải trừ quân bị, trong đó có tăng cường tính minh bạch về kho vũ khí hạt nhân, giảm thiểu rủi ro hạt nhân, thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và tiến hành giải trừ quân bị cả về số lượng lẫn năng lực. Dự thảo cũng nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức về hậu quả của các vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki.

Theo hãng tin Jiji Press, dự thảo đề cập việc Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 2026 kết thúc hồi tháng 5 mà không đạt được đồng thuận. Văn kiện kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tham gia đàm phán giải trừ quân bị, đồng thời thúc giục Triều Tiên sớm quay trở lại NPT và tuân thủ đầy đủ các biện pháp bảo đảm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Trong cuộc bỏ phiếu tại Ủy ban thứ nhất, Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên nằm trong số 7 nước bỏ phiếu chống; Mỹ và Pháp nằm trong số 25 nước bỏ phiếu trắng.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, dự thảo dự kiến được đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng LHQ vào đầu tháng 12. Nếu được thông qua tại phiên họp này, văn bản sẽ chính thức trở thành nghị quyết của Đại hội đồng LHQ.

Vân Bình