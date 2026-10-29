Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm hạt nhân

Nga vừa thông báo đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava từ một tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động dưới mặt nước ở Biển Okhotsk, thuộc khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Tên lửa được hướng tới thao trường thử nghiệm Chizha, tỉnh Arkhangelsk ở miền Tây Bắc nước Nga, cách vị trí phóng hàng nghìn km.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ phóng được thực hiện từ tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược Generalissimo Suvorov thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, trong khuôn khổ kế hoạch huấn luyện chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video vụ phóng và cho biết dữ liệu giám sát xác nhận các đầu đạn của tên lửa đã đến khu vực mục tiêu được chỉ định tại thao trường vào thời điểm dự kiến. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu cụ thể thời gian diễn ra vụ phóng.

Bulava là tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn được ước tính hơn 8.000 km. Đây là vũ khí chủ lực trên các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei của Nga, đóng vai trò quan trọng trong năng lực răn đe hạt nhân trên biển của nước này.

Việc phóng tên lửa từ dưới mặt nước cho phép tàu ngầm thực hiện nhiệm vụ mà không cần nổi lên trước khi khai hỏa, qua đó phát huy khả năng hoạt động bí mật và tăng tính linh hoạt của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển.

Tàu ngầm Generalissimo Suvorov, mang số hiệu K-553, từng phóng thử tên lửa Bulava ngày 3/11/2022 trong quá trình thử nghiệm cấp nhà nước. Khi đó, tên lửa được phóng từ biển Trắng tới thao trường Kura ở bán đảo Kamchatka, theo hướng ngược lại so với vụ phóng mới nhất. Tàu chính thức gia nhập Hải quân Nga ngày 29/12/2022. Tháng 10/2023, tàu hoàn tất quá trình điều chuyển từ Hạm đội Phương Bắc sang Hạm đội Thái Bình Dương và đến căn cứ thường trực tại Kamchatka.

Biển Okhotsk từng là địa điểm diễn ra nhiều cuộc diễn tập tên lửa chiến lược của Nga. Tháng 10/2024, tàu ngầm Knyaz Oleg thuộc Hạm đội Thái Bình Dương cũng phóng thử tên lửa Bulava tại vùng biển này trong một cuộc diễn tập răn đe chiến lược, có sự tham gia của các lực lượng hạt nhân trên biển và trên bộ.

Ngọc Liên