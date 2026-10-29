Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ông Trump và ông Obama tăng tốc vận động trong tuần cuối

Trong tuần cuối trước bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Tổng thống Barack Obama đồng loạt vận động tại các bang cạnh tranh quan trọng, đưa ra những thông điệp trái ngược khi cử tri Mỹ lo ngại về chi phí sinh hoạt và cuộc chiến với Iran.

Tuần vận động tranh cử cuối cùng diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump gần chạm mức thấp kỷ lục, khi người Mỹ ngày càng bất mãn với chi phí sinh hoạt cao và cuộc chiến với Iran. Những yếu tố này đang đe dọa thế đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện và Hạ viện.

Tại các sự kiện vận động ngày 28/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Tổng thống Barack Obama đã đồng loạt xuất hiện. Trong lúc ông Trump tìm cách huy động cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa tại Ohio, ông Obama kêu gọi cử tri Georgia ủng hộ các ứng viên Dân chủ, biến những ngày cuối chiến dịch thành màn đối đầu trực tiếp về thành tích và định hướng chính trị của chính quyền đương nhiệm.

Theo hãng tin AP, ông Trump phát biểu tại thành phố Chillicothe, bang Ohio, cùng Thượng nghị sĩ Jon Husted, người đang đối mặt với đối thủ Dân chủ Sherrod Brown trong cuộc đua có ý nghĩa đối với cán cân quyền lực tại Thượng viện. Ông Trump kêu gọi những người ủng hộ đi bỏ phiếu, đồng thời khẳng định đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng.

Cùng thời điểm, ông Obama xuất hiện tại khu vực ngoại ô Atlanta, bang Georgia, để vận động cho Thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Ossoff và ứng viên thống đốc Keisha Lance Bottoms. Cựu Tổng thống Obama đã nhấn mạnh các vấn đề kinh tế và chỉ trích cách điều hành của chính quyền đương nhiệm. Theo tờ Atlanta Journal-Constitution, ông Obama mô tả cuộc bầu cử sắp tới là cơ hội quan trọng để cử tri phản ứng trước cách điều hành của chính quyền ông Trump.

Hai sự kiện cho thấy cả hai đảng đều đang tập trung vào việc huy động lực lượng cử tri trong những ngày cuối chiến dịch. Ông Trump đã tổ chức hơn 20 cuộc vận động trong tháng 10, chủ yếu tại các bang mà ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong khi đó, ông Obama ngày càng tích cực xuất hiện để hỗ trợ các ứng viên Dân chủ, công khai đối đầu với người kế nhiệm tại Nhà Trắng.

Nhật Lệ