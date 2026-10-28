Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế

Chiều 28/10, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn, thực hành nhập bộ biểu vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trực tiếp trên bộ biểu của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND các xã, phường; Tổ trưởng và các thành viên Tổ giúp việc, bộ phận giúp việc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nêu rõ: Vị trí việc làm là “gốc” của công tác cán bộ, là căn cứ để xác định biên chế, tuyển dụng, bố trí, đánh giá và trả lương theo vị trí việc làm. Làm đúng vị trí việc làm là trả lời rõ ba câu hỏi: “cơ quan làm việc gì, cần bao nhiêu người, cần người như thế nào”. Tinh thần xuyên suốt là “lấy việc để xác định người, không lấy người để định việc”.

Kết quả lần này quyết định phương án biên chế của tỉnh trong cả giai đoạn 2027-2031. Vì vậy, việc kê khai phải chính xác, có căn cứ, tránh làm qua loa, sai lệch, ảnh hưởng đến công tác bố trí nhân lực trong 5 năm tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tỉnh đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo 3 tầng, 166 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo; ban hành Cẩm nang 90 câu hỏi - đáp; đơn vị làm điểm đã chạy thử 9 biểu. Nền tảng đã có, nhưng khối lượng còn rất lớn, với thời gian rất gấp và chưa từng có tiền lệ.

Chiều 27/10, Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp về giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn nhập 9 biểu vị trí việc làm tại phường Hạc Thành sau khi đã hoàn thiện lên phần mềm kê khai vị trí việc làm. Đồng thời, sẽ mở phần mềm kê khai vị trí việc làm, cấp tài khoản cho các cơ quan, địa phương, đơn vị của tỉnh để kê khai, nhập liệu và kiểm tra các biểu mẫu về vị trí việc làm, tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để hội nghị đạt kết quả và tất cả các nhiệm vụ đều hoàn thành đúng hạn, bảo đảm chất lượng tốt nhất theo yêu cầu của Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thủ trưởng các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, duyệt và ký xác nhận kết quả; tuyệt đối không khoán trắng cho bộ phận tổ chức. Kết quả thực hiện là tiêu chí số 1 để đánh giá, xếp loại cán bộ quý IV và năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quá trình rà soát phải tuân thủ nghiêm trình tự 8 bước, 9 biểu, bắt đầu từ nhiệm vụ (Biểu A1). Số liệu kê khai phải đúng thực tế, có căn cứ, nguồn dẫn chứng; không kê khai sản phẩm giả định, không lấy số người hiện có làm nhu cầu. Kết quả phần mềm báo “ĐẠT” mới chỉ là đạt yêu cầu kỹ thuật, phải được xác nhận về nghiệp vụ. Trước khi đề nghị tăng biên chế, cần xem xét bố trí lại, điều chuyển, kiêm nhiệm hoặc thuê dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đại biểu thực hành trực tiếp trên bộ biểu của đơn vị mình, chủ động nêu khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, giải đáp; sau hội nghị có thể triển khai ngay và hướng dẫn lại cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đầu mối chung) chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh duy trì Tổ công tác, Tổ giải đáp; kiểm tra cuốn chiếu, phản hồi cơ sở trong 24 giờ; cập nhật Cẩm nang; tổng hợp vướng mắc thuộc thẩm quyền Trung ương. Đồng thời, lập danh sách đầu mối của các cơ quan, đơn vị, địa phương ngay trong chiều 28/10/2026 đăng ký với Ban Tổ chức Trung ương để được cấp tài khoản phần mềm vị trí việc làm, thực hiện đồng bộ trên toàn tỉnh.

Sở Nội vụ bảo đảm dữ liệu khối chính quyền gửi Bộ Nội vụ và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một bộ thống nhất. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường hoàn thành Biểu A1, A2 trước ngày 1/11/2026; các biểu B1 đến C3 trước ngày 5/11/2026; toàn bộ 9 biểu kiểm tra hai lớp, trình tập thể thông qua, gửi cơ quan đầu mối trước ngày 10/11/2026. Đơn vị làm điểm hoàn thành trước mỗi mốc 2 - 3 ngày.

Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm hạ tầng, an toàn dữ liệu; tuyệt đối không đưa tài liệu mật, dữ liệu cá nhân lên công cụ trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp chịu trách nhiệm. Không chờ đợi, không đùn đẩy, không để đến sát hạn mới làm. Ban Chỉ đạo sẽ theo dõi, kiểm tra tiến độ theo từng mốc và kỷ luật nghiêm. Đơn vị nào chậm tiến độ, số liệu sai lệch, thiếu căn cứ phải làm lại ngay. Người đứng đầu phải kiểm điểm trước Ban Chỉ đạo.

Ngược lại, đơn vị và cá nhân làm nhanh, làm đúng, làm tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng giải đáp các vướng mắc tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn phương pháp rà soát nhiệm vụ, xác định công việc, sản phẩm đầu ra; cấu trúc, mối liên hệ giữa các biểu và cách nhập bộ biểu. Nội dung thực hành tập trung vào từng biểu mẫu, gồm danh mục nhiệm vụ; công việc và sản phẩm; khối lượng, thời gian thực hiện công việc; tác động của chuyển đổi số, tự chủ, thuê dịch vụ và xã hội hóa.

Quốc Hương