Thanh Hóa khẩn trương, chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm

Chiều 27/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031 do đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng BCĐ Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng BCĐ Trung ương về xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031 Hà Minh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Các đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự buổi làm việc.

Thành viên đoàn công tác dự buổi làm việc.

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo quyết liệt, chủ động và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Tỉnh xác định xây dựng vị trí việc làm là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tính đầy đủ, chính xác và khả năng kiểm chứng của dữ liệu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại buổi làm việc.

Để triển khai hiệu quả, tỉnh đã kiện toàn BCĐ theo 3 tầng chặt chẽ, thành lập Tổ giải đáp vướng mắc, công khai đường dây nóng; đồng thời chọn cử các đơn vị làm điểm ở cả 3 khối Đảng, MTTQ - đoàn thể, chính quyền và 10 xã, phường đại diện cho các vùng, miền để vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, tỉnh đã biên soạn và ban hành bộ Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ vị trí việc làm với 90 câu hỏi - đáp thiết thực; triển khai hướng dẫn thực hiện quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ. Chủ động chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin; khuyến nghị sử dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo Claude để hỗ trợ tra cứu, hỏi - đáp và thao tác nghiệp vụ...

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, quá trình triển khai nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng bộc lộ khó khăn, vướng mắc liên quan đến phương pháp lượng hóa và căn cứ xác định nhu cầu nhân lực ở một số lĩnh vực đặc thù, tính thống nhất của một số nội dung hướng dẫn, mốc tiến độ và công cụ thực hiện...

Thành viên Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương của tỉnh và thành viên trong Đoàn công tác đã trao đổi, giải đáp những nội dung còn vướng mắc như cách thức nhập liệu; việc sử dụng công cụ phần mềm; phương pháp lượng hóa đối với nhiệm vụ đặc thù của khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, chủ động, khoa học của tỉnh Thanh Hóa trong triển khai bước đầu nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Đồng chí đánh giá cao việc Thanh Hóa ban hành Cẩm nang hướng dẫn thực hiện vị trí việc làm chi tiết, khoa học, tạo thuận lợi cho cơ sở triển khai và các địa phương khác trong cả nước học tập.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tại Thanh Hóa cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nhiệm vụ, tạo sự thống nhất cao về ý chí và đồng thuận trong hành động của toàn hệ thống chính trị. Trọng tâm là phải quán triệt sâu sắc, thấm nhuần tinh thần Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị để cụ thể hóa thành các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh cần coi chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ là khâu đột phá, động lực cốt lõi để nâng cao chất lượng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, từ sở, ngành đến từng địa phương và cán bộ lãnh đạo phải coi đây là nhiệm vụ tự thân, thực hiện vì chính sự phát triển và phục vụ công tác quản trị của đơn vị, địa phương, của đất nước, chứ không vì áp lực từ trên. Tinh thần làm việc phải hướng tới kết quả thực chất. Tất cả nhiệm vụ phải đánh giá bằng sản phẩm cuối cùng.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn của đoàn công tác; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ quyết tâm triển khai xây dựng vị trí việc làm bảo đảm tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm hơn yêu cầu chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Thanh Hóa đã đăng ký với Bộ Chính trị là địa phương thí điểm trong cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu về vị trí việc làm. Do vậy, việc chủ động triển khai thí điểm sớm giúp địa phương kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, quy trình, tài liệu và hạ tầng công nghệ thông tin, từ đó có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và cách làm hiệu quả, nhất là những vấn đề phát sinh trong thực tiễn để nhân rộng, hỗ trợ các địa phương rút ngắn thời gian thực hiện, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao với tinh thần khẩn trương và chủ động.

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