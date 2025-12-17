Nga bác bỏ thỏa hiệp lãnh thổ, Ukraine đứng trước nỗ lực ngoại giao mới

Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ sự “thỏa hiệp” nào liên quan tới các vùng lãnh thổ Ukraine mà Moscow đang kiểm soát, qua đó phát đi tín hiệu cứng rắn ngay trước thời điểm Mỹ dự kiến trình các đề xuất hòa bình sau loạt tiếp xúc với Ukraine và các đối tác châu Âu tại Berlin.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: RIA Novosti

Phát biểu ngày 16/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Moscow không điều chỉnh các yêu cầu của mình và tiếp tục đòi duy trì quyền kiểm soát đối với năm vùng lãnh thổ gồm Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson. Hiện Nga chỉ kiểm soát hoàn toàn Crimea và phần lớn Luhansk, trong khi chưa nắm được toàn bộ các khu vực còn lại, bao gồm cả thủ phủ của Zaporizhzhia và Kherson.

Lập trường cứng rắn của Moscow được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau các cuộc tiếp xúc tại Berlin, phái đoàn Mỹ sẽ tiến hành tham vấn trực tiếp với Nga về dự thảo kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, theo giới quan sát, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng chấp nhận các đề xuất hoặc giảm cường độ hoạt động quân sự. Tổng thống Zelensky cho biết các văn kiện liên quan tới bảo đảm an ninh cho Kyiv đang được hoàn thiện, trong đó Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu nhằm trao hiệu lực pháp lý cho các cam kết này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) tham dự cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Hà Lan ngày 16/12. Ảnh: Reuters.

Theo phía Mỹ, các cuộc trao đổi tại Berlin đã giải quyết được khoảng 90% những vấn đề khó khăn trong tiến trình đàm phán, song bất đồng về lãnh thổ vẫn là rào cản lớn nhất. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Mỹ đã hiểu và chấp nhận lập trường của Moscow rằng Ukraine cần nhượng lại một phần lãnh thổ và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, trong khi Kyiv và các nước phương Tây bác bỏ cách diễn giải này.

Trong lúc các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh, châu Âu tiếp tục tăng tốc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tại cuộc họp lần thứ 32 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) theo định dạng Ramstein ngày 16/12, Chính phủ Anh công bố gói viện trợ trị giá 600 triệu bảng Anh (hơn 800 triệu USD) nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Trong khi Berlin thông báo sẽ chuyển giao một số lượng đáng kể tên lửa AIM-9 Sidewinder cho Ukraine trong năm tới, đồng thời xác nhận Đức đã hoàn tất việc chuyển giao hai hệ thống phòng không Patriot cùng khẩu đội IRIS-T thứ 9 theo các cam kết trước đó.

Các nhà quan sát nhận định, việc châu Âu gia tăng viện trợ diễn ra trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy một khuôn khổ đàm phán hòa bình với Nga. Những gói hỗ trợ mới không chỉ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước các đòn tập kích trong mùa đông, mà còn giúp Kiev cải thiện vị thế trong các cuộc thương lượng có thể diễn ra trong thời gian tới.

Thanh Hằng

Nguồn: The Guardian, Euronews