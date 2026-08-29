Nepal đảo ngược quyết định, cho phép chuyên gia nước ngoài tham gia cứu hộ thiên tai

Chính phủ Nepal vừa đảo ngược quyết định ban đầu về việc từ chối sự hỗ trợ của các đội tìm kiếm, cứu hộ nước ngoài, trong bối cảnh số người thương vong do trận lũ lớn xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8 tiếp tục gia tăng.

Nepal cho phép các chuyên gia Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc và Australia hỗ trợ cứu hộ thủy điện, xét nghiệm ADN và giám định pháp y trong bối cảnh số người thương vong do lũ lụt gia tăng. Ảnh: News1.

Báo Kathmandu Post ngày 29/9 đưa tin, chính phủ Nepal tuyên bố sẽ cho phép hỗ trợ có giới hạn từ các chuyên gia nước ngoài trong 3 lĩnh vực: đánh giá kết cấu đường hầm nhà máy thủy điện, xét nghiệm DNA và điều tra pháp y tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trong khi đó, theo Trung tâm Quản lý thiên tai quốc gia, chính phủ, thông qua Ủy ban Điều phối liên bộ đã phê duyệt việc tiếp nhận hỗ trợ từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc.

Trước đó, chính phủ Nepal vẫn duy trì quan điểm rằng mặc dù sự hỗ trợ tài chính từ cộng đồng quốc tế là cần thiết, nhưng chưa sẵn sàng tiếp nhận nhân sự nước ngoài tham gia trực tiếp các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên, trước số lượng người nước ngoài mất tích ngày càng tăng và đề nghị hỗ trợ từ các quốc gia liên quan, Kathmandu đã điều chỉnh lập trường, cho phép chuyên gia nước ngoài tham gia trong một số lĩnh vực cụ thể.

Lực lượng cứu hộ và quân đội đã làm việc suốt ngày đêm kể từ thảm họa xảy ra hôm 26/8, khiến gần 600 người thiệt mạng và khoảng 2.500 người mất tích. Một số người sống sót đã được kéo lên khỏi lớp bùn đất, trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm tại nhiều địa điểm để xác định vị trí những người còn mất tích.

Thời tiết xấu đã cản trở hoạt động cứu hộ đường không tại Nepal trong ngày 29/8, khi công tác tìm kiếm hàng trăm người mất tích tại các khu vực bị lũ quét tàn phá bước sang ngày thứ tư.

Các lực lượng cứu hộ cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ xảy ra thêm lũ lụt từ một hồ nước mới hình thành trên vùng núi cao Himalaya sau trận lũ ban đầu hôm 26/8. Các chuyên gia cảnh báo hồ nước này, được hình thành sau vụ sạt lở sông băng gây ra lũ, bắt đầu có dấu hiệu tràn bờ.

Các nhân viên cứu hộ tiến hành hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: China News Service/Getty.

Theo dữ liệu giám sát của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, đến cuối ngày 28/8, diện tích hồ đã thu hẹp. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết mực nước hồ đã giảm khoảng 10 m so với mức cao nhất ghi nhận vào sáng 27/8.

Hiện lực lượng quân đội Nepal đang triển khai cứu hộ khoảng 100 người được cho là mắc kẹt trong đường hầm của Nhà máy Thủy điện Upper Trishuli-1 (UT-1) bị ngập nước. Đây là một trong những dự án thủy điện lớn của Nepal, có sự tham gia xây dựng của các công ty Hàn Quốc Doosan Enerbility và Korea South-East Power. Tuy nhiên, các đội cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường và triển khai tìm kiếm do các lớp bùn dày tích tụ tại vị trí xảy ra tai nạn.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun/Wionews