Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Xác định việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nội dung quan trọng của công tác đoàn, thời gian qua các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn nỗ lực triển khai các giải pháp để tăng tỷ lệ kết nạp đoàn viên, nhất là đoàn viên có lý tưởng, đủ phẩm chất, đạo đức, có nhận thức đúng đắn để đứng trong hàng ngũ của tổ chức đoàn.

Đoàn viên, thanh niên xã Thọ Xuân tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Để mở rộng mặt trận đoàn kết, tăng tỷ lệ tập hợp thanh niên, với phương châm phải mạnh trong hoạt động phong trào, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, gồm: Tập trung các giải pháp và đầu tư nguồn lực góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn trên từng địa bàn dân cư; phát huy vai trò của trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh, thiếu nhi, tăng cường phối hợp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, tăng cường cán bộ trẻ đi cơ sở; chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và XDNTM; học tập ngoại ngữ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; triển khai mô hình tại cơ sở gắn với từng đối tượng cụ thể nhằm thu hút đoàn viên... Thông qua đó, công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi từ tỉnh đến cơ sở được chú trọng; vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên được phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Tại xã Thọ Xuân, trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đoàn xã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đồng thời quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để kịp thời có những hoạt động phù hợp. Đoàn xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt chi đoàn; tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên nhằm củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng cho biết: “Các hoạt động của tổ chức đoàn được duy trì thường xuyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở; đồng thời tạo nguồn phát triển đoàn viên, thanh niên. Đến nay, toàn xã đã có gần 3.000 thanh niên được tập hợp trong tổ chức đoàn, hội; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt trên 75%”.

Để phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn cơ sở, các hoạt động của đoàn thanh niên phải không ngừng được đổi mới, nâng cao. Trong đó, đòi hỏi mỗi cơ sở đoàn phải có những cách làm hay, hiệu quả. Tại xã Xuân Hòa, với phương châm “Bám sát nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên”, đoàn xã đã chủ động khảo sát, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; quan tâm hỗ trợ thanh niên về việc làm, vốn vay, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tạo nhiều sân chơi lành mạnh phù hợp với từng đối tượng thanh niên; đồng thời quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, giúp thanh niên có nhu cầu dễ dàng tiếp cận. Cùng với đó, tổ chức đoàn cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, tạo cơ hội cho thanh niên có điều kiện đóng góp sức trẻ tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thông qua những hoạt động, phong trào thiết thực, ý nghĩa đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, quý III/2025 tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh đạt gần 90%. Thông qua việc kết nạp các đoàn viên ưu tú, toàn tỉnh đã giới thiệu hơn 4.700 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có gần 3.400 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp Đảng.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đoàn ở cơ sở, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã ban hành và triển khai nghị quyết “Củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn địa bàn dân cư”. Thông qua nghị quyết đang góp phần mở rộng đối tượng thanh niên tham gia sinh hoạt và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng đoàn viên, sức chiến đấu và năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên ở cơ sở. Cùng với đó, công tác quản lý đoàn viên được chấn chỉnh, 100% đoàn viên sau khi kết nạp đăng ký chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”. Các cơ sở đoàn đã duy trì tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý theo hướng thiết thực, bổ ích, hấp dẫn, lôi cuốn đoàn viên; chi đoàn làm tốt việc tiếp nhận đoàn viên khu vực cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tham gia sinh hoạt, hoạt động theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Bài và ảnh: Lê Phượng