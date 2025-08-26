Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững

Trong hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh là cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Tỉnh ủy, HĐND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Đảng bộ hiện có 17 tổ chức cơ sở đảng với trên 1.700 đảng viên. Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu mới, kỳ vọng mới và quyết tâm chính trị mới của một tổ chức đảng, được thành lập chỉ cách đây 6 tháng.

Các tập thể, cá nhân được Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ không ngừng được xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị trong từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng luôn được chú trọng và tiến hành thường xuyên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được thực hiện đồng bộ, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai chủ động, kịp thời, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy cơ sở đã nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, điều hành. Trong đó, nổi bật là tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, đã tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn bị, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác dân vận; đẩy mạnh công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tham mưu và tổ chức hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH đạt chất lượng và hiệu quả hơn.

Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững và trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị gia tăng cao, du lịch, dịch vụ logistics; phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Để đóng góp hiệu quả vào thực hiện mục tiêu của tỉnh, phát huy vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt, cốt lõi và then chốt của công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung nâng cao năng lực công tác, chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi nội dung tham mưu cần thể hiện được tầm nhìn, tính khả thi và giá trị chính trị sâu sắc, vừa góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vừa lan tỏa tính thuyết phục trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Để làm được điều đó, cần khơi dậy, phát huy mạnh mẽ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, uy tín và ý chí phấn đấu, khát vọng cống hiến; có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của tỉnh. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; khắc phục triệt để tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, chậm triển khai các nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Coi trọng công tác tư tưởng trong nội bộ, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng, giải tỏa những vấn đề nảy sinh bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Kiên định các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, bảo đảm thực chất, nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và quản lý đảng viên. Chú trọng việc tự kiểm tra, giám sát, tự soi, tự sửa của mỗi tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ ba, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, kiểu mẫu, kỷ cương, văn minh; rà soát, ban hành các quy định nội bộ để phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đổi mới phương thức điều hành, quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo môi trường văn hóa công sở tích cực, dân chủ, gần gũi, đạo đức nghề nghiệp được phát huy, văn hóa ứng xử được giữ gìn, nhân cách cán bộ được rèn luyện qua từng công việc cụ thể. Phát huy trí tuệ tập thể, khích lệ sáng tạo, trách nhiệm của cá nhân.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần trang bị đầy đủ kỹ năng số, thay đổi tư duy quản lý và phương pháp làm việc theo hướng hiện đại, linh hoạt, tích hợp đa chiều. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và hướng dẫn, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đối với cơ sở.

Thứ năm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng văn hóa liêm chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên theo phương châm 4 không: “không thể“,”không dám”, "không muốn”, “không cần”. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với đánh giá, khen thưởng minh bạch, công tâm, khách quan, tạo động lực để cán bộ, đảng viên phát huy tốt năng lực và sở trường.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phát huy truyền thống đoàn kết và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu và tinh thần cống hiến cao, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I đã đề ra, góp phần hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đinh Thị Thanh Hà

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh