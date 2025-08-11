Nâng cao năng lực cho thành viên HTX về công tác giảm nghèo

Ngày 11/8, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên HTX. Đây là chương trình thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 7, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 - đợt I.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Tham dự hội nghị tập huấn, đại diện 40 HTX thuộc các xã miền núi, khó khăn của tỉnh đã được hướng dẫn biểu mẫu, thực hiện thủ tục đăng ký, báo cáo tình hình hoạt động của HTX, tổ hợp tác, Liên hiệp HTX theo Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT, ngày 16/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài Chính); phổ biến các chuyên đề về xây dựng thương hiệu sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP, VietGAP gắn với đặc trưng của địa phương; các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX; hướng dẫn các HTX đăng ký gian hàng trên nền tảng thương mại điện tử...

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong 4 ngày, từ 11-14/8, ngoài tiếp thu các chuyên đề lý thuyết, học viên tham gia đi thực tế, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Nghệ An. Thông qua đó, các học viên là cán bộ quản lý, kiểm soát viên chuyên trách tại các HTX có cơ hội nâng cao trình độ nghiệp vụ, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế hoạt động của HTX.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Đồng thời, chương trình tập huấn sẽ trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cần thiết để cán bộ quản lý các HTX hỗ trợ người dân, thành viên HTX tiếp cận, nắm bắt được các chính sách của Nhà nước dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó, góp phần phòng ngừa, hạn chế người dân rơi vào tình trạng đói nghèo; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước giảm nghèo, thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Lê Hòa