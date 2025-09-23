Nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ, xây dựng xã Ngọc Trạo phát triển bền vững

Chiều 23/9, Đại hội đại biểu MTTQ xã Ngọc Trạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức trọng thể, với sự tham gia của 160 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong và lãnh đạo xã Ngọc Trạo tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Ngọc Trạo được thành lập, đi vào hoạt động từ 1/7, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Thành Long, Thành An, Thành Tâm và xã Ngọc Trạo của huyện Thạch Thành cũ. Sau sắp xếp, toàn xã có 5.171 hộ dân với 23.265 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc chủ yếu là Kinh và Mường. Trên địa bàn, đồng bào theo đạo chiếm gần 20% dân số.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Ngọc Trạo trình bày văn kiện Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các hình thức vận động, tập hợp Nhân dân được thực hiện đa dạng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được MTTQ xã phát động đã tạo không khí thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu dự Đại hội.

Đáng chú ý, từ năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, Ủy ban MTTQ xã đã vận động, quyên góp ủng với trên 1 tỷ đồng, cùng với nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh để hỗ trợ sửa chữa, xây mới 41 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Đồng thời vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, hộ gia đình đặc biệt khó khăn với trị giá hơn 600 triệu đồng.

Đại biểu dự Đại hội.

Bên cạnh đó, MTTQ xã đã phối hợp vận động Nhân dân hiến trên 10.200m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng, làm mới trên 12km đường giao thông nông thôn, làm mới và sửa chữa 4 nhà văn hóa thôn...

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất mục tiêu chung cho nhiệm kỳ 2025-2030, là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, góp phần xây dựng xã Ngọc Trạo sớm trở thành xã nông thôn mới hiện đại...

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Trạo Lê Xuân Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đinh Tiên Phong đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ xã Ngọc Trạo thời gian vừa qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phân tích thuận lợi, khó khăn, cũng như thực tiễn thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong đề nghị Ủy ban MTTQ xã Ngọc Trạo tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam. Tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Chiến khu du kích Ngọc Trạo.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

MTTQ xã Ngọc Trạo cần vận động Nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Đồng thời xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, tạo ra sản phẩm chất lượng, có sức cạnh tranh cao.

Đồng chí Đinh Tiên Phong đề nghị, Ủy ban MTTQ xã cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng khối liên minh chính trị vững chắc, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, kỹ năng vận động quần chúng, phương pháp làm việc khoa học; sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với công việc...

Đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Trạo khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọc Trạo Bùi Đăng Long phát biểu nhận nhiệm vụ.

Hội nghị lần thứ I, Ủy ban MTTQ xã đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh. Ông Bùi Đăng Long được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọc Trạo nhiệm kỳ 2025-2030.

