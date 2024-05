Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, góp phần đưa Bá Thước thoát nghèo nhanh và bền vững

Trong 2 ngày (20 và 21/5) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bá Thước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bá Thước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên huyện Bá Thước đã nỗ lực, trách nhiệm vượt qua khó khăn, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hành động và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện Bá Thước nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra.

Ông Bùi Minh Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bá Thước khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc Đại hội.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân đóng góp các nguồn lực tham gia XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; chủ trì tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về XDNTM đạt tỷ lệ đồng thuận 98%. Đến nay, toàn huyện có 82 thôn, 3 xã được công nhận NTM, 3 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 10 sản phẩm OCOP được xếp loại 3 sao trở lên. Triển khai xây dựng trên 150 mô hình tự quản, tiêu biểu như mô hình: “KDC sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “KDC thực hiện tang văn minh tiến bộ gắn với bảo vệ môi trường”, “KDC tự quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ”, “KDC tự quản đảm bảo an toàn giao thông”, “KDC tự quản về vệ sinh môi trường”...

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được quan tâm triển khai. Trong 5 năm, đã kêu gọi các tầng lớp Nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 3 tỷ đồng và nhiều hiện vật để hỗ trợ xây mới 102 nhà, sửa chữa 50 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ phát triển sản xuất; thăm hỏi, tặng quà hàng ngàn lượt đối tượng nhân dịp lễ, tết; thăm hỏi, động viên, cứu trợ các gia đình bị hỏa hoạn, thiên tai với số tiền trên 120 triệu đồng...

Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về phương thức tổ chức thực hiện; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Đại biểu tham luận tại đại hội.

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời đề ra 9 chỉ tiêu và 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024-2029 với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể.

Bí thư Huyện ủy Bá Thước Phạm Đình Minh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Huyện ủy Bá Thước Phạm Đình Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Minh Khoa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của MTTQ các cấp huyện Bá Thước đã đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Minh Khoa phát biểu chỉ đạo đại hội.

Để công tác mặt trận tiếp tục phát triển, các đồng chí đề nghị MTTQ các cấp trong huyện cần đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị của chính quyền, Nhân dân. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức và phương thức tập hợp, vận động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng đại hội bức ảnh Bác Hồ bắt tay Bác Tôn - biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo huyện Bá Thước chúc mừng Đại hội.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại, lắng nghe Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính chủ động, tự quản của cộng đồng dân cư.

Toàn cảnh đại hội.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả; xây dựng khối liên minh chính trị thực sự vững chắc, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, cần chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có đủ năng lực, phẩm chất, có khát vọng cống hiến, có kỹ năng vận động quần chúng, sâu sát cơ sở, luôn tâm huyết, tận tụy với công việc được giao, góp phần đưa huyện Bá Thước thoát nghèo nhanh và bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Bá Thước chúc mừng các vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Bá Thước khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 59 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Bá Thước khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ huyện khóa XII hiệp thương cử 3 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

Lãnh đạo huyện Bá Thước chia tay các vị thôi không tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Bá Thước khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 9 vị tham dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phan Nga