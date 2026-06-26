Hơn 150 bác sĩ tham dự hội nghị khoa học ngoại thần kinh - cột sống

Ngày 26/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trong thực hành ngoại thần kinh - cột sống”. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 150 đại biểu là bác sĩ chuyên ngành ngoại thần kinh, phẫu thuật cột sống, chấn thương chỉnh hình, thần kinh, cấp cứu cùng cán bộ y tế quan tâm đến lĩnh vực này.

Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Đa koa tỉnh tặng hoa cho các báo cáo viên tại hội nghị.

Hội nghị quy tụ nhiều chuyên gia đến từ các bệnh viện và trường đại học y khoa trên cả nước, tập trung trao đổi về những kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm điều trị các ca bệnh khó và xu hướng phát triển phẫu thuật ngoại thần kinh, cột sống.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Hữu Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhấn mạnh: "Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu đang là xu hướng của ngoại khoa hiện đại, giúp giảm tổn thương, rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao hiệu quả phục hồi cho người bệnh. Vì vậy, hội nghị là diễn đàn để các chuyên gia cập nhật những tiến bộ mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và các giải pháp nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý thần kinh, cột sống".

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Hữu Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được cập nhật nhiều chuyên đề chuyên sâu như: mô hình phẫu thuật nội soi cột sống điều trị bệnh lý thoái hóa cột sống một cổng và hai cổng; phẫu thuật hẹp ống sống cổ, lựa chọn lối tiếp cận phù hợp; các kỹ thuật triển khai trong ngoại thần kinh và những khó khăn khi phẫu thuật ít xâm lấn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; vai trò của Gamma Knife trong điều trị các bệnh lý thần kinh sọ não; can thiệp tối thiểu trong phẫu thuật thần kinh và cột sống; phẫu thuật nội soi giải ép hẹp ống sống ngực; nội soi hai cổng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng; cũng như kết quả điều trị chấn thương cột sống ngực - thắt lưng bằng vít chân cung qua da tại một số cơ sở y tế.

Ca phẫu thuật thị phạm truyền hình trực tiếp từ phòng mổ.

Đặc biệt, hội nghị còn có các phiên phẫu thuật thị phạm trực tiếp từ phòng mổ, giúp các đồng nghiệp có cơ hội tiếp cận trực quan với kỹ thuật thực tế, trao đổi chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Thuỳ Dung