Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trong tình hình mới

Sáng 21/11, tại Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc với chủ đề Nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ và công tác Hội trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất.

Hội nghị là dịp để các nhà báo trên toàn quốc nêu lên những trăn trở của những người làm báo trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, qua đó xây dựng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phía địa phương có đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đinh Văn Tuấn , Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hơn 200 nhà báo từ các cơ quan báo chí trên toàn quốc cũng tham dự Hội nghị.

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh Hội nghị diễn ra vào thời điểm cả nước đang khắc phục hậu quả mưa lũ và chuẩn bị tổng kết Nghị quyết Đại hội XIII, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Trong những ngày qua, trận lũ lịch sử tại miền Trung – Tây Nguyên để lại thiệt hại nặng nề, nhưng cũng làm sáng lên hình ảnh những người làm báo xung kích nơi tâm lũ.

Báo Nhân Dân trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Lâm Đồng

Tinh thần tương thân tương ái của các cấp Hội và đội ngũ báo chí cả nước đã góp phần sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng thiên tai. Chủ tịch Hội biểu dương những tấm lòng vàng và sự dấn thân của các nhà báo trong thời gian qua.

Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai trao tiền hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận bốn nội dung trọng tâm, gồm kinh nghiệm quản lý, chuyển đổi số, bảo vệ quyền lợi người làm báo; đánh giá hiệu quả Chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao theo Quyết định 558; nhận diện khó khăn của các cơ quan báo chí trong quá trình sáp nhập; và đề xuất giải pháp củng cố tổ chức Hội, bảo đảm nguồn lực để báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn.

Đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ tin tưởng Hội nghị sẽ đưa ra được những kiến nghị thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước, trước khi tuyên bố khai mạc Hội nghị toàn quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định sự kiện diễn ra trong thời điểm đặc biệt quan trọng, khi hệ thống chính trị đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn và môi trường truyền thông thay đổi sâu sắc trước tác động của công nghệ số. Hoạt động báo chí vì vậy cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sau gần 5 tháng hợp nhất, mô hình chính quyền hai cấp tại Lâm Đồng vận hành ổn định. Các thủ tục của người dân được giải quyết kịp thời, cơ bản tạo niềm tin vào bộ máy mới.

Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức và nhân sự, nhất là cấp xã, còn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng, để bảo đảm sự vận hành hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Hồ Văn Mười cũng đã nêu nhưng thuận lợi, khó khăn và thách thức của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến “cơ hội lịch sử chưa từng có” của tỉnh Lâm Đồng khi trở thành tỉnh lớn nhất cả nước và sở hữu nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt là ngành công nghiệp khai khoáng và nông nghiệp công nghệ cao.

Dự kiến, trong khoảng 3 năm nữa, các tuyến cao tốc kết nối Đà Lạt – Thành phố Hồ Chí Minh và Gia nghĩa – Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành... Khi hệ thống giao thông chiến lược được đồng bộ, năng lực kết nối của Lâm Đồng sẽ được nâng lên đáng kể, mở ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự trân trọng đối với đội ngũ phóng viên, nhà báo đã luôn đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Tỉnh duy trì chế độ họp báo hằng tháng và hằng quý.

Tỉnh luôn coi trọng ý kiến phản biện của báo chí và sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà báo hoạt động nghề nghiệp. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực; đồng thời, phản ánh trung thực những vấn đề còn tồn tại để chính quyền kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện.

Đồng chí Hồ Văn Mười cũng mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục chung tay cùng với tỉnh xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững và xứng tầm với cơ hội lịch sử đang mở ra.

Nhà báo Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh điều hành phần phát biểu tham luận của các đại biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các tham luận tiếp tục làm rõ những vấn đề đặt ra đối với hoạt động báo chí hiện nay.

Các đại biểu phân tích vai trò của công nghệ số trong sản xuất nội dung, những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ làm báo và yêu cầu nâng cao chất lượng tác phẩm trong bối cảnh công chúng ngày càng khắt khe.

Nhà báo Vũ Ngọc Tú, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trình bày tham luận “Thực trạng và đề xuất chính sách quản lý biên chế, nhân sự tại Hội nhà báo địa phương sau sáp nhập - tình hình cụ thể tại tỉnh Lâm Đồng”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trình bày tham luận “Phóng sự điều tra và hành trình làm điều có ích”

Nhà báo Lê Kiều Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận “HTV - Hành trình mới”

Nhiều ý kiến cho rằng quá trình sáp nhập đang tác động lớn đến bộ máy, kinh phí, nhân sự và tâm tư những người làm báo.

Trên tinh thần xây dựng, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động Hội, hỗ trợ hội viên và duy trì dòng chảy sáng tạo báo chí, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn mới.

