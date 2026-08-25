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Na Uy sẽ tiếp tục khai thác dầu khí ở Biển Barents bất chấp lập trường của EU

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Na Uy vừa tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển các mỏ dầu khí tại Biển Barents, bất chấp việc Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ hạn chế hoạt động khoan dầu mới ở Bắc Cực vì lý do môi trường. Oslo cho rằng an ninh năng lượng của châu Âu và vai trò là nhà cung cấp khí đốt chủ chốt khiến việc duy trì khai thác tại khu vực này trở nên cần thiết.

Na Uy sẽ tiếp tục khai thác dầu khí ở Biển Barents bất chấp lập trường của EU

Na Uy vừa tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển các mỏ dầu khí tại Biển Barents, bất chấp việc Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ hạn chế hoạt động khoan dầu mới ở Bắc Cực vì lý do môi trường. Oslo cho rằng an ninh năng lượng của châu Âu và vai trò là nhà cung cấp khí đốt chủ chốt khiến việc duy trì khai thác tại khu vực này trở nên cần thiết.

Na Uy sẽ tiếp tục khai thác dầu khí ở Biển Barents bất chấp lập trường của EU

Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Terje Aasland. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước thềm hội nghị năng lượng ONS tại Stavanger ngày 24/8, Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Terje Aasland cho rằng. trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, việc tiếp tục phát triển các nguồn tài nguyên ở Biển Barents “phục vụ cả lợi ích của Na Uy và châu Âu”.

Ông Aasland cho hay: “Nếu Na Uy muốn tiếp tục là nhà cung cấp dầu khí lâu dài cho châu Âu, thì khu vực Bắc Cực phải được đưa vào cuộc thảo luận”.

Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của châu Âu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Nước này hiện đáp ứng khoảng 30% nhu cầu khí đốt của Liên minh châu Âu và Anh. Năm 2025, sản lượng khí đốt của Na Uy gần đạt mức kỷ lục, trong khi sản lượng dầu mỏ lên mức cao nhất kể từ năm 2009.

Tuy nhiên, các dự báo chính thức cho thấy sản lượng dầu khí của Na Uy có thể giảm đáng kể sau năm 2030 nếu nước này không phát hiện và đưa các mỏ mới vào khai thác. Vì vậy, Oslo đặt mục tiêu duy trì sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ ở mức hiện nay ít nhất đến năm 2035, trong đó Biển Barents được xem là một khu vực then chốt.

Na Uy sẽ tiếp tục khai thác dầu khí ở Biển Barents bất chấp lập trường của EU

Na Uy tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển các mỏ dầu khí tại Biển Barents. Ảnh: AP.

EU hiện ủng hộ việc hạn chế các hoạt động khoan dầu mới tại Bắc Cực do lo ngại tác động đối với môi trường. Tuy nhiên, Brussels cũng đang xem xét điều chỉnh chính sách trước những quan ngại ngày càng lớn về an ninh năng lượng và nguồn cung trong tương lai.

Trong các cuộc trao đổi với EU, Na Uy lập luận rằng những khu vực ở Biển Barents được mở cho hoạt động dầu khí có điều kiện tự nhiên khác với các khu vực đóng băng ở Biển Bắc. Oslo cho rằng điều này giúp giảm nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu và một số tác động môi trường, duy trì việc làm và hoạt động kinh tế tại các khu vực phía bắc, gần biên giới với Nga, đồng thời việc phát triển tài nguyên trên lãnh thổ và vùng biển thuộc quyền tài phán của Na Uy là vấn đề chủ quyền của nước này.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.

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