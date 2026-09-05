Mỹ xây dựng chiến lược Trung Đông cho giai đoạn hậu chiến Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xây dựng kế hoạch hành động cho Trung Đông trong giai đoạn hậu chiến Iran, trong đó tập trung kiềm chế Tehran ở cấp độ khu vực và thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước láng giềng.

Tổng thống Trump rời bục phát biểu trong bữa tối dành cho các thành viên Đảng Cộng hòa tại Vườn Hồng Nhà Trắng vào ngày 2 tháng 9. Ảnh: Getty Images.

Axios ngày 4/9 dẫn các nguồn thạo tin đưa tin, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xây dựng chiến lược cho Trung Đông trong giai đoạn hậu chiến Iran.

Theo các nguồn tin, chính quyền Mỹ đang xây dựng một chiến lược hậu chiến, tập trung vào nỗ lực khu vực nhằm kiềm chế Iran và mở rộng tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước láng giềng. Washington cũng đang thúc đẩy việc hình thành một “liên kết khu vực giữa các đồng minh của Mỹ nhằm kiềm chế Iran”, trong đó Mỹ đóng vai trò bảo đảm.

Axios cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đồng thời đang xem xét chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình Gaza, hướng tới đạt được một thỏa thuận an ninh giữa Syria và Israel, cũng như triển khai thỏa thuận giữa Israel và Liban. Mỹ cũng đang thúc đẩy một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Israel.

Theo trang tin này, chiến lược trên vẫn đang trong giai đoạn đầu xây dựng. Công việc ban đầu được triển khai ở cả cấp lãnh đạo chính trị cấp cao của Mỹ và cấp chuyên viên tại các cơ quan chính phủ. Các quan chức Mỹ cho biết thông tin này với Axios.

Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran ngày 28/2. Đến tháng 6, Washington và Tehran ký một bản ghi nhớ, trong đó dự kiến thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả tại Liban.

Tuy nhiên, Mỹ đã nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Song song với đó, chính quyền Tổng thống Trump gây sức ép kinh tế đối với nước Cộng hòa Hồi giáo thông qua các biện pháp trừng phạt.

Bích Hồng

Nguồn: TASS, Axios.