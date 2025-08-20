Mỹ và NATO bắt đầu xây dựng các phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine

Các nhà hoạch định quân sự của Mỹ và Châu Âu đã bắt đầu tìm hiểu các đảm bảo an ninh hậu xung đột cho Ukraine, sau lời cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giúp bảo vệ Kiev theo các thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) được Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón khi đến Nhà Trắng ở Washington hôm 18/8. Ảnh: AFP

Ukraine và các đồng minh châu Âu được khích lệ bởi lời hứa của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh hôm 18/8 về đảm bảo an ninh cho Kiev, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Theo Reuters, Lầu Năm Góc đang tiến hành lập kế hoạch về sự hỗ trợ mà Washington có thể cung cấp ngoài việc cung cấp vũ khí. Tuy nhiên các nhà hoạch định của Mỹ và Châu Âu sẽ cần thời gian để xác định giải pháp nào vừa khả thi về mặt quân sự vừa có thể được Điện Kremlin chấp nhận.

Một lựa chọn là gửi lực lượng châu Âu đến Ukraine nhưng để Mỹ nắm quyền chỉ huy và kiểm soát. Các nguồn tin cho biết quân đội sẽ không hoạt động dưới ngọn cờ NATO mà hoạt động dưới lá cờ của quốc gia họ. Lầu Năm Góc và NATO chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về ý tưởng này.

Trong một cuộc họp báo, Nhà Trắng cho biết Mỹ có thể giúp điều phối việc bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga đã loại trừ khả năng triển khai quân đội từ các nước NATO để giúp đảm bảo thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng công khai loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine nhưng vẫn để ngỏ khả năng có thể can thiệp quân sự vào các vấn đề khác.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Fox & Friends” của Fox News, ông Trump cho rằng Washington có thể cung cấp hỗ trợ trên không cho Ukraine.

Sự hỗ trợ trên không của Mỹ có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine và thiết lập vùng cấm bay bằng máy bay chiến đấu của Mỹ.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, Mỹ đã vận chuyển hàng tỷ đô la vũ khí và đạn dược tới Kiev. Chính quyền Mỹ đã tạm dừng các chuyến hàng vũ khí này trong thời gian ngắn. Các chuyến hàng sau đó được nối lại và tổng thống Mỹ cam kết gửi vũ khí, chủ yếu là vũ khí phòng thủ tới Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy việc nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu trong 80 năm qua, và Kiev cùng các đồng minh lo ngại ông có thể tìm cách ép buộc một thỏa thuận theo các điều khoản của Nga sau khi trải thảm đỏ đón tổng thống Nga vào tuần trước .

Nga tuyên bố đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, cáo buộc sự bành trướng về phía đông của NATO và sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine đặt ra những mối đe dọa hiện hữu.

TD (theo Reuters, scmp)