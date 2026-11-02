Mỹ và Canada gần hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Ottawa đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại song phương, trong đó có việc xóa bỏ thuế quan đối với nông sản Mỹ và xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL.

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Ngày 1/11 (theo giờ địa phương), khi đến tham dự một cuộc vận động tranh cử tại bang Iowa, Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Canada đã phác thảo khuôn khổ một thỏa thuận thương mại rất tốt và đang tiến gần tới việc hoàn tất thỏa thuận này. Ông tiết lộ đã trao đổi với Thủ tướng Canada Mark Carney vào ngày hôm trước, đồng thời khẳng định thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho nông dân, nền kinh tế Mỹ và cả Canada.

Đề cập những nội dung chính của thỏa thuận đang được hình thành, ông Trump cho biết hai bên hướng tới xóa bỏ các rào cản thương mại của Canada đối với nông sản Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, nông dân nước này hiện phải chịu mức thuế rất cao khi xuất khẩu hàng hóa sang Canada, trong đó thuế đối với một số sản phẩm sữa lên tới 400%. Ông khẳng định các mức thuế này sẽ được xóa bỏ hoàn toàn.

Một nội dung khác được ông Trump đề cập là dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, kết nối Canada với Mỹ. Tổng thống Mỹ cho biết Canada sẽ chịu chi phí xây dựng dự án, đồng thời tiết lộ Washington về cơ bản đã xác định tuyến đường đi qua của đường ống. Dự án Keystone XL từng bị đình chỉ vào năm 2021, sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden thu hồi giấy phép cho phép đường ống đi qua biên giới vì những quan ngại về môi trường. Văn phòng Thủ tướng Canada chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về tuyên bố của ông Trump liên quan đến dự án này.

Về phía Canada, cùng ngày, Thủ tướng Canada Mark Carney xác nhận đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Trump về khuôn khổ thỏa thuận thương mại song phương mới. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông cho biết hai bên đã thảo luận về một thỏa thuận nhằm tạo thêm việc làm, cải thiện khả năng chi trả cho các gia đình, đồng thời tôn trọng đầy đủ ngôn ngữ, văn hóa và chủ quyền của Canada. Ông mô tả cuộc trao đổi với Tổng thống Trump là tích cực và cho biết các nhóm đàm phán hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong những tuần tới để hoàn tất văn bản thỏa thuận.

Mỹ và Canada đã trải qua nhiều tháng căng thẳng thương mại, áp thuế đối với hàng hóa trị giá hàng tỷ USD của nhau sau khi các cuộc đàm phán thương mại trước đó đổ vỡ. Hai bên hiện tiếp tục thảo luận về khả năng giảm thuế nhập khẩu của Mỹ đối với thép và ô tô Canada. Tuy nhiên, kết quả đàm phán cũng như các điều khoản cụ thể của thỏa thuận mới vẫn chưa được công bố.

Thanh Vân