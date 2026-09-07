Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tập trận chung kéo dài 5 ngày

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 7/9 bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung kéo dài 5 ngày, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp ứng phó trong nhiều lĩnh vực.

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản khởi động cuộc tập trận Freedom Edge, kéo dài trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Ảnh: UA.

Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), cuộc tập trận mang tên Freedom Edge được triển khai tại vùng biển quốc tế ở phía Đông và phía Nam đảo Jeju, phía Nam Hàn Quốc.

JCS cho biết ba nước sẽ tận dụng cuộc tập trận để nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp ứng phó trong nhiều lĩnh vực, bao gồm trên biển, trên không và không gian mạng, đồng thời duy trì quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ và ổn định. Theo quân đội Hàn Quốc, các lực lượng hải quân và không quân chủ lực của ba nước sẽ tham gia cuộc tập trận.

JCS nhấn mạnh Freedom Edge là cuộc tập trận thường niên mang tính phòng thủ, được tiến hành phù hợp với luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu của cuộc tập trận là tăng cường năng lực răn đe và ứng phó trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên, đồng thời góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Theo các nguồn tin, ba nước sẽ triển khai 6 tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis, cùng máy bay tuần tra biển, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu. Hải quân Hàn Quốc triển khai hai tàu khu trục ROKS Yulgok Yi I, trọng tải khoảng 7.600 tấn, và ROKS Seoae Ryu Seong-ryong.

Trong khi đó, Bộ Tham mưu Liên quân Nhật Bản cho biết nước này sẽ điều động tàu khu trục Atago, trọng tải khoảng 7.700 tấn, và tàu khu trục Asahi, trọng tải khoảng 5.100 tấn. Nhật Bản cũng triển khai máy bay tuần tra biển P-1, trực thăng SH-60K và máy bay chiến đấu F-15.

Trong khi đó, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ tuần trước thông báo trên mạng xã hội về việc tàu khu trục USS Benfold thuộc lớp Arleigh Burke, trọng tải khoảng 6.900 tấn, cập cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc, dấu hiệu cho thấy tàu chiến Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận ba bên.

Năm ngoái, Freedom Edge được tổ chức mà không có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ, lần đầu tiên kể từ khi cuộc tập trận được khởi động, trong bối cảnh các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ được triển khai tới Trung Đông. Theo các nguồn tin, tàu sân bay Mỹ nhiều khả năng tiếp tục không tham gia Freedom Edge năm nay, do Washington đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu/Yonhap