Mỹ hạn chế doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc tiếp cận kho số điện thoại, Bắc Kinh phản đối

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) dự kiến bỏ phiếu vào tháng 11 tới về đề xuất hạn chế các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc tiếp cận trực tiếp nguồn tài nguyên số điện thoại của người dân Mỹ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Washington gia tăng các biện pháp bảo vệ hạ tầng viễn thông trước những lo ngại về an ninh mạng và hoạt động lừa đảo qua điện thoại.

Theo Reuters, FCC thông báo sẽ bỏ phiếu vào ngày 19/11 về đề xuất ngăn các doanh nghiệp China Mobile, China Telecom, China Unicom cùng một số nhà cung cấp dịch vụ sử dụng giao thức Internet (IP) tiếp cận trực tiếp hệ thống số điện thoại của Mỹ.

Đề xuất này nhắm đến cơ chế cho phép các nhà cung cấp dịch vụ thoại qua giao thức Internet (VoIP) được trực tiếp đăng ký và sử dụng các nguồn tài nguyên số điện thoại, thay vì phải thông qua một nhà mạng trung gian. Đây là phương thức có chi phí thấp hơn và tạo thuận lợi cho việc cung cấp các tính năng dịch vụ nâng cao.

Chủ tịch FCC Brendan Carr cho biết biện pháp được đề xuất sẽ giúp cơ quan này tăng cường tuyến phòng thủ đầu tiên trước các đối tượng xấu và những cuộc gọi tự động trái phép.

Không dừng lại ở kho số điện thoại, gói đề xuất mới của FCC còn mở rộng hàng loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn khác; Chặn quyền truy cập số điện thoại đối với tất cả các nhà cung cấp VoIP sử dụng thiết bị từ các công ty nằm trong “danh sách đen” an ninh của Mỹ như Huawei hay ZTE. FCC đã nhất trí thông qua nghị quyết chấm dứt công nhận tất cả các phòng thí nghiệm thử nghiệm thiết bị điện tử của Trung Quốc vào tháng 12/2028 (hoặc sớm hơn nếu phát hiện vi phạm), ngăn họ kiểm định các sản phẩm bán tại thị trường Mỹ; Xem xét cấm các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc kết nối trực tiếp vào mạng lưới nội địa Mỹ và buộc họ ngừng vận hành các trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Mỹ.

Phản ứng trước các động thái trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 30/10 tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối, cho rằng Washington đang mở rộng khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để gây sức ép với doanh nghiệp Trung Quốc.

Ông Quách Gia Côn khẳng định Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Những lo ngại của Washington về nguy cơ Trung Quốc tiếp cận dữ liệu và hạ tầng viễn thông Mỹ gia tăng sau vụ việc nhóm tin tặc Salt Typhoon bị cáo buộc có liên hệ với nhà nước Trung Quốc xâm nhập các công ty viễn thông Mỹ vào năm 2024. Theo giới chức Mỹ, nhóm này đã đánh cắp dữ liệu cuộc gọi và hồ sơ liên lạc của người dùng. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết các mối đe dọa liên quan đến nhóm tin tặc này vẫn tiếp diễn.

Nhật Lệ