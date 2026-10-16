Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với tập đoàn dầu mỏ Nga Lukoil

Ngày 15/10, Bộ Tài chính Mỹ thông báo gia hạn giấy phép miễn trừ trừng phạt đối với tập đoàn dầu mỏ Nga Lukoil, cho phép các trạm xăng mang thương hiệu này bên ngoài Nga tiếp tục hoạt động đến ngày 24/4/2027.

Theo giấy phép mới, các trạm xăng Lukoil tại nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, được tiếp tục phục vụ khách hàng đến thời hạn trên, thay thế giấy phép trước đó dự kiến hết hiệu lực vào cuối tháng 10/2026. Tuy nhiên, giấy phép vẫn duy trì hạn chế đối với việc chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào hoặc vào bất kỳ tài khoản nào đặt tại Nga.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng cấp một giấy phép riêng, cho phép thực hiện một số giao dịch liên quan đến các pháp nhân của Lukoil tại Bulgaria đến ngày 24/4/2027.

Động thái trên diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận với Nga về việc cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới. Theo thông tin do ông Trump công bố trên mạng xã hội, Nga sẽ cung cấp ngay 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong giai đoạn sau. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời nhằm tạo điều kiện thực hiện các hoạt động giao hàng theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vấp phải phản ứng từ các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU), những người cho rằng việc hợp tác với Moskva trong lĩnh vực dầu diesel làm suy yếu sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Trong khi đó, giá dầu vẫn duy trì ở mức cao khi xung đột tại Trung Đông bước sang tháng thứ tám. Chi phí năng lượng đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Các biện pháp đáp trả của Tehran, trong đó có việc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ trọng yếu của thế giới - tiếp tục làm gia tăng sức ép đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Thanh Vân