Mỹ để ngỏ khả năng tổ chức thượng đỉnh với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 18/11 cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm thúc đẩy đối thoại và giải quyết những bất đồng giữa hai nước. Tuy nhiên, Washington hiện chưa có kế hoạch cụ thể về thời điểm tổ chức cuộc gặp.

Phát biểu với báo giới tại Manila (Philippines), ông Rubio khẳng định Tổng thống Trump không coi việc gặp gỡ, đối thoại với các đối thủ là sự nhượng bộ. Theo Ngoại trưởng Mỹ, những bất đồng với Triều Tiên chỉ có thể được giải quyết thông qua trao đổi trực tiếp. Ông nhấn mạnh Washington sẵn sàng tiến hành đối thoại, song không thể bảo đảm các cuộc tiếp xúc sẽ mang lại kết quả tích cực.

Trước đó, Tổng thống Trump từng đề cập khả năng gặp ông Kim Jong-un bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay hai bên chưa xác nhận kế hoạch hay lịch trình cụ thể. Ông Rubio cũng lưu ý rằng chưa thể khẳng định cuộc gặp sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có ba cuộc gặp tại Singapore tháng 6/2018, Hà Nội tháng 2/2019 và làng đình chiến Panmunjom tháng 6/2019. Các cuộc tiếp xúc từng tạo kỳ vọng về bước đột phá trong quan hệ song phương, song chưa đạt được thỏa thuận cụ thể về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Khả năng nối lại tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo được quan tâm trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Trump tại Mỹ đang ở mức thấp. Khảo sát của Reuters/Ipsos từ ngày 13-16/11 cho thấy tỷ lệ này ở mức 32%. Tuy nhiên, các cuộc gặp trước đây với ông Kim Jong-un chưa giúp ông Trump cải thiện đáng kể và bền vững mức độ tín nhiệm trong nước.

Việc Washington tiếp tục để ngỏ khả năng gặp gỡ cho thấy đối thoại vẫn là một lựa chọn trong chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, triển vọng tổ chức cuộc gặp cũng như khả năng đạt tiến triển trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn bỏ ngỏ.

Minh Phương