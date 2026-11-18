Mạng máy tính mật của NSA gặp sự cố kỹ thuật, chưa có dấu hiệu bị tấn công

Ngày 18/11, một mạng máy tính mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã tạm thời ngừng hoạt động do sự cố kỹ thuật trong quá trình bảo trì định kỳ. Các quan chức Mỹ cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố liên quan đến một cuộc tấn công mạng hoặc hoạt động phối hợp của một quốc gia.

Theo NBC News, sự cố xảy ra ngày 17/11, trong thời gian NSA tiến hành bảo trì hệ thống. Thông tin được hai nguồn tin nắm rõ vụ việc và một quan chức cấp cao phụ trách an ninh mạng của Mỹ xác nhận. Sự cố được cho là không ảnh hưởng đến các hoạt động nghiệp vụ của NSA, cơ quan phụ trách các hoạt động tình báo điện tử của Mỹ.

Trong tuyên bố chính thức, một quan chức Mỹ cho biết NSA gặp tình trạng gián đoạn tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ theo kế hoạch. Một số hệ thống nội bộ bị ảnh hưởng, song các năng lực thiết yếu phục vụ nhiệm vụ của cơ quan vẫn hoạt động bình thường, bảo đảm khả năng thực hiện các nhiệm vụ an ninh quốc gia.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton ngày 17/11 nhận định các sự cố công nghệ thông tin gần đây nhiều khả năng xuất phát từ quá trình các doanh nghiệp và tổ chức cập nhật, vá lỗi hoặc nâng cấp hệ thống. Ông khẳng định đây không phải là một cuộc tấn công mạng hay hoạt động phối hợp do một quốc gia tiến hành.

Sự cố tại NSA xảy ra trong bối cảnh hàng loạt hệ thống công nghệ thông tin lớn tại Mỹ gặp trục trặc trong những ngày gần đây, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, ngân hàng và dịch vụ thư điện tử. Các đơn vị bị ảnh hưởng gồm Tập đoàn Microsoft, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), ngân hàng JPMorgan Chase và hãng hàng không United Airlines.

Đánh giá về tình trạng này, bà Emily Harding, cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng các hệ thống của chính phủ thường được thiết kế với nhiều lớp dự phòng nên một sự cố riêng lẻ khó có thể làm gián đoạn toàn bộ hoạt động an ninh quốc gia. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh nhiều hệ thống công nghệ của chính phủ đã lỗi thời và cần được đầu tư nâng cấp.

Trong khi đó, chuyên gia an ninh mạng James Lewis, cựu quan chức cấp cao của Mỹ, nhận định sự cố tại NSA tương đối bất thường đối với cơ quan này, song các trục trặc tương tự không hiếm gặp trong các cơ quan chính phủ. Theo ông, phần mềm ngày càng phức tạp và quá trình cập nhật, vá lỗi đôi khi có thể gây ra những sự cố ngoài dự kiến. Các đợt gián đoạn liên tiếp trong những ngày qua cho thấy những thách thức trong việc duy trì tính ổn định của các hệ thống công nghệ thông tin thiết yếu, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng và bảo đảm an toàn cho các hệ thống này.

Thanh Hằng