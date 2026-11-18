Ủy ban châu Âu cảnh báo những rủi ro đối với triển vọng kinh tế EU

Ngày 17/11, Ủy ban châu Âu (EC) nhận định, kinh tế Liên minh châu Âu (EU) dự kiến duy trì đà tăng trưởng ổn định đến năm 2028, song lạm phát kéo dài, điều kiện tài chính thắt chặt và áp lực tài khóa gia tăng tiếp tục phủ bóng lên triển vọng chung của khu vực.

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Trong Báo cáo Dự báo Kinh tế Mùa Thu 2026, EC đã nâng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của EU trong năm 2026 lên mức 1,4%. Con số này dự kiến giữ nguyên ở mức 1,4% vào năm 2027 và tăng nhẹ lên 1,5% vào năm 2028.

Đối với Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), tốc độ tăng trưởng được dự báo ở mức 1,2% trong cả hai năm 2026 và 2027, sau đó tăng nhẹ lên 1,3% vào năm 2028.

Tuy nhiên, EC đã điều chỉnh tăng mạnh dự báo lạm phát của EU năm 2026 lên mức 3,3%, duy trì ở mức cao 3,2% vào năm 2027 và hạ nhiệt về mức 2,3% vào năm 2028. Giá năng lượng tăng mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi đầu năm là nguyên nhân chính đẩy lạm phát lên cao.

Tại Eurozone, lạm phát đã chạm mốc 4% trong tháng 10/2026 và dự kiến đạt 3,2% cho cả năm 2026, giảm nhẹ xuống 3,1% năm 2027 và 2,1% năm 2028. Trên toàn khối, lạm phát toàn phần có thể vượt ngưỡng 4% vào giai đoạn cuối năm 2026 – đầu năm 2027 do giá lương thực tăng cao từ tác động trễ của chi phí năng lượng, phân bón và thời tiết cực đoan mùa hè năm 2026.

Về tài chính công, thâm hụt ngân sách chung của EU dự kiến nới rộng đáng kể từ năm 2026 đến năm 2028 do chi tiêu quốc phòng tăng, chi phí lãi vay leo thang và các gói hỗ trợ giá năng lượng.

Ngoài ra, EC cảnh báo các rủi ro từ căng thẳng địa chính trị, biến động thị trường năng lượng, bất ổn thương mại, lãi suất cao cùng tác động hai mặt của AI đối với thị trường lao động và định giá chứng khoán. Ủy viên phụ trách Kinh tế của EU Valdis Dombrovskis nhấn mạnh các nước thành viên cần tiếp tục củng cố tài chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy các cải cách nhằm tạo động lực cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Thanh Giang