COP31: Hơn 30 quốc gia cam kết thúc đẩy điện khí hóa toàn cầu

Hơn 30 quốc gia đã tham gia sáng kiến “35x35” do Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), nhằm nâng tỷ trọng điện trong tổng nhu cầu năng lượng toàn cầu lên 35% vào năm 2035, qua đó góp phần giảm phát thải và tăng cường an ninh năng lượng.

Tại hội nghị đang diễn ra ở thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, sáng kiến “35x35” đặt mục tiêu nâng tỷ trọng điện trong tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng toàn cầu từ mức hơn 20% hiện nay lên 35% vào năm 2035. Ankara kỳ vọng mục tiêu này sẽ trở thành nội dung trọng tâm trong thỏa thuận cuối cùng của COP31.

Các nước ủng hộ cho rằng điện khí hóa, thông qua phát triển xe điện, máy bơm nhiệt và thiết bị công nghiệp sử dụng điện, có thể nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Theo tổ chức Climate TRACE, sáng kiến có thể giúp giảm khoảng 4,1 tỷ tấn khí thải carbon mỗi năm, tương đương 7% lượng phát thải toàn cầu hiện nay. Mức cắt giảm có thể tăng gần gấp đôi nếu ưu tiên các nguồn điện sạch.

Điện khí hóa cũng được xem là giải pháp tăng cường an ninh năng lượng, nhất là trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung dầu mỏ và khí đốt. Việc phát triển năng lượng tái tạo trong nước kết hợp hệ thống lưu trữ có thể giúp các quốc gia giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và hạn chế tác động từ biến động giá nhiên liệu.

Tuy nhiên, sáng kiến vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Cam kết chưa bắt buộc lượng điện gia tăng phải đến từ năng lượng tái tạo, trong khi việc mở rộng điện khí hóa đòi hỏi nguồn vốn lớn để nâng cấp lưới điện, phát triển hệ thống lưu trữ và xây dựng hạ tầng mới. Đây là khó khăn đáng kể đối với các nước đang phát triển, vốn hạn chế về tài chính và khả năng tiếp cận công nghệ.

Những ý kiến khác nhau tại COP31 cho thấy để thúc đẩy điện khí hóa toàn cầu, các nước cần thống nhất không chỉ về mục tiêu giảm phát thải mà còn về trách nhiệm hỗ trợ tài chính, công nghệ và bảo đảm công bằng trong chuyển đổi năng lượng.

Minh Phương