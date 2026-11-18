NATO kêu gọi các nước thành viên sẵn sàng ứng phó xung đột bất cứ lúc nào

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Người đứng đầu Cơ quan Truyền thông và Thông tin NATO (NCIA) Dylan Browne ngày 17/11 nhấn mạnh các nước thành viên cần duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó xung đột vào bất cứ thời điểm nào, đồng thời đẩy nhanh ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và phối hợp tác chiến.

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện NATO EDGE 2026, diễn ra từ ngày 17-19/11 tại tỉnh Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, ông Browne cho rằng việc chờ đến khi khủng hoảng xảy ra mới triển khai công nghệ sẽ khiến NATO không kịp ứng phó. Theo ông, liên minh cần chủ động đưa các giải pháp công nghệ mới vào thực tiễn ngay từ thời bình.

Theo người đứng đầu NCIA, NATO đã nhất trí xây dựng hệ thống điện toán đám mây phục vụ tác chiến xuyên Đại Tây Dương và ứng dụng các mô hình AI tiên tiến. Các công nghệ này cần có khả năng vận hành đồng bộ tại các sở chỉ huy cũng như trên máy bay, tàu chiến và tàu ngầm của liên minh; đồng thời, yêu cầu an ninh mạng phải được tích hợp ngay từ khâu thiết kế. NCIA dự kiến tạo ra các cơ hội kinh doanh trị giá 2,7 tỷ euro (khoảng 3,1 tỷ USD) trong hai năm tới, tập trung vào các lĩnh vực AI, an ninh mạng, điện toán đám mây, hệ thống chỉ huy - kiểm soát và công nghệ vũ trụ. Ông kêu gọi doanh nghiệp của các nước thành viên cung cấp những giải pháp công nghệ an toàn, có khả năng tương thích giữa các hệ thống và bảo đảm tiến độ, ngân sách.

Cũng tại sự kiện, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Oksana Ferchuk cho biết các cuộc tấn công của Nga hồi tháng 9 đã nhắm vào trung tâm dữ liệu, nhà mạng di động và các điểm kết nối mạng của Ukraine. Bà nhấn mạnh các quốc gia cần xây dựng nhiều phương án dự phòng để duy trì thông tin liên lạc, trong đó có mạng di động dân sự, quân sự và kết nối vệ tinh. Theo bà, các đối tượng tấn công ngày càng sử dụng AI để nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Bà Ferchuk cho biết Ukraine cũng đã tích hợp AI vào các thiết bị quân sự nhằm hỗ trợ hoạt động tự động và phân tích khối lượng dữ liệu lớn. Bà kêu gọi đẩy nhanh ứng dụng công nghệ mới, cải thiện quy trình mua sắm và tăng cường bảo vệ các dịch vụ số do khu vực tư nhân vận hành.

Trong khi đó, Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Levent Ergun, nhấn mạnh chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong tăng cường phối hợp và nâng cao năng lực ra quyết định giữa các nước đồng minh. Ông cho rằng những thách thức như xung đột vũ trang, chủ nghĩa khủng bố, bất ổn khu vực và các mối đe dọa trên không gian mạng đòi hỏi NATO tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.

Thanh Hằng