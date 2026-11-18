Houthi tuyên bố mở rộng kiểm soát tại Yemen, đe dọa cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia

Ngày 17/11, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã giành quyền kiểm soát 10 quận thuộc hai tỉnh miền Nam nước này sau chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng liên quân do Saudi Arabia đứng đầu hậu thuẫn, đồng thời cảnh báo nguy cơ mở rộng các đòn tập kích nhằm vào hạ tầng dầu mỏ và hàng không của Saudi Arabia.

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Trong tuyên bố phát cùng ngày, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Sarea cho biết lực lượng này đã kiểm soát khu vực rộng khoảng 7.100 km2 thuộc địa bàn 10 quận của tỉnh Tây Nam Taiz và tỉnh lân cận Lahj, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt gần eo biển chiến lược Bab al-Mandab. Người phát ngôn này cũng đưa ra tuyên bố về việc gây thiệt hại lớn cho các đơn vị quân đội chính phủ Yemen, song các số liệu chiến trường hiện chưa thể kiểm chứng độc lập.

Cùng ngày, một nguồn tin quân sự của Houthi cảnh báo không phận Saudi Arabia không bảo đảm an toàn, ngoại trừ khu vực hai thánh địa Mecca và Medina, đồng thời nêu đích danh Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco trong danh sách mục tiêu cảnh báo tập kích nếu liên quân không chấm dứt chiến dịch quân sự tại Yemen.

Ở chiều ngược lại, các nguồn tin địa phương cho hay những cuộc không kích của Saudi Arabia đánh trúng nhà máy sản xuất vật liệu xốp Al-Khawlani tại khu công nghiệp phía Bắc thành phố cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Các đợt không kích tiếp theo nhằm vào khu vực này cũng gây thêm thương vong cho lực lượng cứu hộ và phòng vệ dân sự tại hiện trường.

Những diễn biến quân sự mới nhất xảy ra sau khi lực lượng chính phủ Yemen rút khỏi một số vị trí chiến lược tại khu vực eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải huyết mạch nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Động thái này đưa các tay súng Houthi tiến sát thành phố cảng Aden ở miền Nam với khoảng cách chỉ còn khoảng 70 km, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ giao tranh lan rộng tại quốc gia vốn chìm trong xung đột suốt hơn một thập kỷ qua.

Thanh Giang