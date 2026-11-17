Chuyển mạnh từ “làm theo” sang “thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Tỉnh ủy đến 281 điểm cầu các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các xã, phường trên toàn địa bàn tỉnh, với sự tham gia của gần 37 nghìn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, GS.TS. Trần Văn Phòng, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng truyền đạt nội dung cốt lõi của chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

GS.TS. Trần Văn Phòng phân tích hai điểm mới mang tính bước ngoặt của Chỉ thị số 07-CT/TW, đó là bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh” vào nội dung cốt lõi và chuyển mạnh từ tư duy “làm theo” sang hành động “thực hành”.

Đồng thời, nêu bật quan điểm của Đảng về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Làm rõ tầm vóc, giá trị lý luận và thực tiễn trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; hệ thống phương pháp Hồ Chí Minh; mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; tại sao Đảng ta chuyển từ “làm theo” sang “thực hành”...

GS.TS. Trần Văn Phòng cũng thông tin về những nhiệm vụ, giải pháp trong việc vận dụng thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh: Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra bước phát triển quan trọng về nhận thức và hành động, đó là: Bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh” và chuyển mạnh từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”. Đây là những yêu cầu cốt lõi để đưa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào từng việc làm, kết quả công tác; khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Với ý nghĩa đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW; Kế hoạch số 107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản, hướng dẫn về nội dung chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí lưu ý việc học tập phải đi đôi với thực hành; mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; phải có cam kết về sản phẩm, kết quả đạt được, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị vận dụng sáng tạo phương pháp Hồ Chí Minh để đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Gắn lý luận với thực tiễn, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong cách làm, phát huy sức mạnh của tập thể để giải quyết công việc đạt kết quả cao nhất.

Thực hiện nghiêm phương châm “1 xuyên suốt, 6 rõ”; lấy tiến độ, chất lượng, sản phẩm và kết quả cuối cùng làm thước đo, không để tình trạng giao việc chung chung, chậm xử lý hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Gắn học tập và thực hành theo Bác với giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề cấp thiết của tỉnh và những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí cũng đề nghị đưa việc thực hành theo Bác thành chuẩn mực trong văn hóa công vụ và sinh hoạt hằng ngày. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, phương pháp làm việc khoa học; kiên quyết khắc phục quan liêu, hình thức, lãng phí, thiếu trách nhiệm.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi về “học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức quán triệt, sinh hoạt chuyên đề phù hợp từng nhóm đối tượng, địa bàn; bảo đảm chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng tham mưu, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc; tránh thực hiện hình thức, chạy theo thành tích...

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