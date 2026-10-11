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Mỹ công bố báo cáo tích cực về sự bứt phá của ngành sản xuất

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Hội đồng Cố vấn Kinh tế Mỹ (CEA) vừa công bố báo cáo đánh giá toàn diện về sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp sản xuất dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Mỹ công bố báo cáo tích cực về sự bứt phá của ngành sản xuất

Hội đồng Cố vấn Kinh tế Mỹ (CEA) vừa công bố báo cáo đánh giá toàn diện về sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp sản xuất dưới thời Tổng thống Donald Trump.

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Mỹ công bố báo cáo tích cực về sự bứt phá của ngành sản xuất

Dữ liệu từ báo cáo cho thấy các chính sách thúc đẩy tăng trưởng, thuế quan và đầu tư đang tạo ra một “thời kỳ hoàng kim” mới cho nền kinh tế Mỹ, đưa các doanh nghiệp và việc làm sản xuất quay trở lại nội địa.

Theo báo cáo, ngành sản xuất Mỹ đang chứng kiến sự mở rộng liên tục trong chín tháng tính đến tháng 9, với việc tạo thêm 72.000 việc làm mới trong năm 2026. Lực lượng lao động trong lĩnh vực hàng hóa bền vững tăng 101.000 việc làm, dẫn đầu là sản xuất kim loại (tăng 21.000 việc làm) và thiết bị vận tải (tăng 17.000 việc làm). Con số này đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt so với giai đoạn trước, khi hơn 200.000 việc làm bị mất đi trong hai năm cuối nhiệm kỳ của chính quyền tiền nhiệm.

Bên cạnh đó, thu nhập của người lao động cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Tiền lương danh nghĩa của công nhân sản xuất tăng 7,9% kể từ tháng 1/2025, và thậm chí tăng 9,2% nếu không tính đội ngũ quản lý.

Tính theo giá trị thực điều chỉnh theo lạm phát, mỗi lao động chân tay ngành sản xuất kiếm thêm trung bình gần 2.500 USD mỗi năm, trong khi lao động ngành xây dựng tăng 2.900 USD. Việc làm trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục hơn 111.000 việc làm kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức.

Báo cáo nhấn mạnh rằng các biện pháp cải cách thuế, chính sách khấu trừ chi phí đầu tư vốn ngay lập tức và quy định không đánh thuế đối với giờ làm thêm đã kích thích làn sóng xây dựng nhà máy chưa từng có.

Báo cáo nhận định, Tổng thống Trump đã thu hút thành công hơn 11.000 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ, thúc đẩy các doanh nghiệp từ Bắc Carolina, Ohio đến Washington mở rộng quy mô, tạo ra hàng ngàn việc làm mới và củng cố vững chắc chuỗi cung ứng chiến lược quốc gia.

Thanh Giang

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Từ khóa:

#Ngành sản xuất #Tổng thống donald trump #Tăng trưởng #Bứt phá #Kinh tế #Công nghiệp

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