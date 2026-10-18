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Mỹ cảnh báo Iran, Tehran yêu cầu bảo đảm trước khi nối lại đàm phán

Thanh Hằng
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hành động quân sự gây tổn thất nghiêm trọng nếu không từ bỏ tham vọng hạt nhân và đạt được thỏa thuận với Washington. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẵn sàng đối thoại, nhưng yêu cầu có những bảo đảm đáng tin cậy nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mới.

Mỹ cảnh báo Iran, Tehran yêu cầu bảo đảm trước khi nối lại đàm phán

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Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hành động quân sự gây tổn thất nghiêm trọng nếu không từ bỏ tham vọng hạt nhân và đạt được thỏa thuận với Washington. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẵn sàng đối thoại, nhưng yêu cầu có những bảo đảm đáng tin cậy nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mới.

Mỹ cảnh báo Iran, Tehran yêu cầu bảo đảm trước khi nối lại đàm phán

Phát biểu tại Đại học Tennessee ngày 17/10, ông Hegseth cho rằng Iran cần sớm lựa chọn giữa việc từ bỏ tham vọng hạt nhân thông qua đàm phán và nguy cơ phải hứng chịu hành động quân sự của Mỹ. Ông cáo buộc Tehran xây dựng kho tên lửa thông thường quy mô lớn nhằm ngăn chặn các hành động quân sự, đồng thời tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng cáo buộc Iran hỗ trợ lực lượng Hezbollah và phong trào Houthi tại Yemen, đồng thời cho rằng Washington cần duy trì sức mạnh quân sự để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh Tehran không chấp nhận các biện pháp gây sức ép, đe dọa hoặc ép buộc trong đàm phán. Theo ông, Iran đã tiến hành đàm phán thiện chí trong 2 năm qua, nhưng các nỗ lực ngoại giao nhiều lần bị tiếp nối bằng những cuộc tấn công quân sự, làm gia tăng sự thiếu tin tưởng.

Ông Araghchi cho biết Iran vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và có những bảo đảm đáng tin cậy. Ông cũng đề cập đề xuất kéo dài 7 ngày đã được chuyển qua Qatar, theo đó hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz có thể được khôi phục nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Theo Ngoại trưởng Iran, thỏa thuận đạt được tại Islamabad ngày 17/6 giữa Iran và Mỹ, với vai trò trung gian của Pakistan và sự hỗ trợ của Qatar, từng giúp lưu lượng hàng hải phục hồi lên khoảng 60% mức trước xung đột trong vòng 2 tuần, trước khi việc triển khai bị đình trệ.

Thanh Hằng

Từ khóa:

#Bộ trưởng quốc phòng mỹ #Ngoại trưởng #Hành động #Hạt nhân #Mỹ cảnh báo #Washington #Thỏa thuận

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