Hy Lạp và Israel đàm phán các thỏa thuận vũ khí mới trị giá lên tới 1,1 tỷ USD

Hy Lạp và Israel đang đàm phán các thỏa thuận quốc phòng mới trị giá lên tới 1,09 tỷ USD, tập trung vào hệ thống tác chiến điện tử, tên lửa chính xác tầm xa và mở rộng chương trình huấn luyện phi công. Động thái này cho thấy Athens tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự với Tel Aviv trong bối cảnh một số nước phương Tây áp đặt hạn chế xuất khẩu vũ khí sang Israel liên quan đến xung đột tại Gaza.

Tin liên quan: Hy Lạp phê duyệt hợp đồng 4 tỷ USD mua hệ thống phòng không từ Israel

Theo báo Kathimerini của Hy Lạp ngày 21/11, một trong những nội dung trọng tâm của các cuộc đàm phán là mở rộng hoạt động huấn luyện phi công tại Trung tâm Kalamata. Cơ sở này được Không quân Hy Lạp phối hợp với tập đoàn Elbit Systems của Israel vận hành theo thỏa thuận kéo dài 20 năm, ký năm 2021.

Hiện trung tâm cung cấp khoảng 7.000 giờ huấn luyện mỗi năm trên máy bay cánh quạt T-6 và 3.500 giờ trên máy bay phản lực M-346. Công suất cơ sở đang dần đạt giới hạn khi nhu cầu huấn luyện từ một số quốc gia Arab gia tăng, trong đó Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đề xuất cam kết hợp tác nhiều năm.

Để mở rộng chương trình, hai bên cần bổ sung máy bay, thiết bị mô phỏng và giảng viên. Tuy nhiên, Hy Lạp muốn giới hạn khoản đầu tư bổ sung ở mức 70 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với đề xuất ban đầu 280 triệu euro của Israel.

Ngoài lĩnh vực huấn luyện, các cuộc đàm phán về hệ thống tác chiến điện tử đã đạt giai đoạn tiến triển đáng kể. Hy Lạp cũng đang thảo luận với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (IAI) về khả năng mua tên lửa chính xác tầm xa LORA.

Các cuộc thương lượng diễn ra sau khi hai nước ký thỏa thuận Achilles Shield trị giá khoảng 3 tỷ euro ngày 31/8 nhằm xây dựng mạng lưới phòng không tích hợp nhiều tầng đầu tiên của Hy Lạp.

Trong khi đó, một số nước phương Tây đã áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại vũ khí với Israel. Tây Ban Nha luật hóa lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel vào tháng 9/2025, còn Slovenia cấm nhập khẩu, xuất khẩu và trung chuyển vũ khí liên quan đến Israel trong cùng năm. Italy ngừng cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí mới cho Israel sau ngày 7/10/2023; Canada tạm dừng phê duyệt giấy phép mới vào năm 2024. Anh cũng đình chỉ khoảng 30 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel vào tháng 9/2024 do lo ngại các thiết bị này có thể được sử dụng trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế tại Gaza.

Thanh Vân