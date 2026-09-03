Mỹ, Australia cam kết 580 triệu USD hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương

Mỹ và Australia mới đây đã công bố khoản hỗ trợ, tổng cộng 580 triệu USD cho các quốc đảo Thái Bình Dương, trong bối cảnh hai nước tăng cường quan hệ với khu vực trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Mỹ và Australia công bố tổng cộng 580 triệu USD hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương. Ảnh chụp màn hình.

Tại Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương (PIF) ở Palau, ngày 2/9, Australia và Mỹ lần lượt công bố các khoản hỗ trợ mới nhằm tăng cường an ninh và khả năng ứng phó với những thách thức kinh tế, năng lượng và tội phạm xuyên quốc gia của các quốc đảo trong khu vực.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Canberra sẽ dành 600 triệu AUD (khoảng 430 triệu USD) cho các chương trình chống buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Khoản hỗ trợ bao gồm tăng cường giám sát trên không, đào tạo lực lượng cảnh sát và nhân viên kiểm soát biên giới, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Albanese nhấn mạnh Australia có lợi ích trực tiếp trong việc phối hợp với các đối tác Thái Bình Dương để đối phó với các hoạt động tội phạm xuyên biên giới, đồng thời cho rằng tăng cường hợp tác khu vực là cần thiết để giải quyết những vấn đề liên quan đến ma túy, y tế và giáo dục.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau công bố khoản hỗ trợ 150 triệu USD dành cho khu vực. Trong số này, 60 triệu USD được dành để giúp các quốc đảo ứng phó với những khó khăn về năng lượng, thông qua mở rộng năng lực dự trữ nhiên liệu và hỗ trợ ổn định lưới điện.

Theo các chuyên gia, những cam kết tài chính mới phản ánh nỗ lực của Mỹ và Australia nhằm tăng cường hiện diện và quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng tại khu vực thông qua các khoản viện trợ, dự án cơ sở hạ tầng và hợp tác an ninh.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, AP.