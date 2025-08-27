MTTQ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động đã phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực; hình thức thi đua ngày càng được đổi mới với nhiều nội dung phong phú, sáng tạo, mang tính đột phá, được các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm mô hình sản xuất lưới thép tại Công ty CP Thương mại lưới thép Minh Quang (Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương, cho biết: “Hệ thống MTTQ đã huy động sức mạnh của toàn dân, đẩy mạnh các PTTĐ yêu nước, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, các đợt phát động của Ủy ban MTTQ cấp trên, MTTQ các cấp đã cụ thể hóa thành các PTTĐ sát với chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thành viên và triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa phương, đơn vị. Các PTTĐ, các cuộc vận động (CVĐ) do mặt trận khởi xướng và chủ trì phối hợp đã trở thành tình cảm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, được toàn dân hưởng ứng và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo nguồn lực xã hội to lớn cho phát triển KT-XH, góp phần bồi đắp truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân Việt Nam nói chung, người dân Thanh Hóa nói riêng trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước”.

Một trong những điểm nhấn của PTTĐ mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát động đã và đang được mặt trận các cấp thực hiện có hiệu quả, đó là CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” gắn với Chỉ thị số 24-CT/TU về vận động “Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại” và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025”.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “lấy sức dân lo cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng”, mặt trận các cấp trong tỉnh đã bám sát địa bàn dân cư, phối hợp với các tổ chức thành viên bám sát địa bàn dân cư, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân đồng tình, ủng hộ. Các tổ chức chính trị - xã hội huy động lực lượng đoàn viên, hội viên hỗ trợ gia đình phá dỡ công trình, hỗ trợ ngày công xây dựng lại tường rào, công trình phụ sau khi hiến đất.

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo công tác tuyên truyền, giai đoạn 2021-2025 MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân hiến trên 1,5 triệu m2 đất; di dời, phá dỡ gần 650 nhà ở dân cư, hơn 2.400 công trình tường rào, cổng nhà, sân... trị giá hơn 147 tỷ đồng để mở rộng đường làng, ngõ xóm; vận động, quyên góp hơn 640 tỷ đồng và hơn 590.000 ngày công lao động, trị giá khoảng 202 tỷ đồng để xây dựng lại tường bao, công trình công cộng mới cũng như mở rộng và hiện đại hóa hệ thống giao thông nông thôn. Nhiều trưởng ban công tác mặt trận đã gương mẫu đi đầu tình nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công để nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp vào thành tích chung của toàn tỉnh. Đến tháng 6/2025, toàn tỉnh có 14 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; 388/465 xã, 816 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM; 4 huyện và 125 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 32 xã, 599 thôn bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 631 sản phẩm OCOP được công nhận.

Hưởng ứng CVĐ “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025” theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 2 đợt phát động vận động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đang công tác, sinh sống trong và ngoài tỉnh; đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch triển khai công tác vận động một cách khoa học, đồng bộ. Thông qua các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, các ủy viên ủy ban MTTQ các cấp, các doanh nhân, nhà hảo tâm để vận động, kêu gọi ủng hộ xây dựng từ tiền, vật chất, ngày công nhằm tạo nguồn lực tổng hợp hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng khó khăn trong cuộc sống.

Với sự nỗ lực của MTTQ các cấp và cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng đóng góp về vật chất, công sức, tinh thần của toàn xã hội, sau hơn 16 tháng triển khai, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 14.780 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, đạt 100% kế hoạch và sớm hơn 12 ngày so với thời gian Chính phủ quy định, với tổng kinh phí lên tới trên 1.618 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Nhà nước trên 388 tỷ đồng, kinh phí vận động xã hội hóa trên 1.230 tỷ đồng, qua đó góp phần củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh. Đây cũng là “điểm tựa” để tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, XDNTM và phát triển toàn diện.

Nhân dân thôn Beo, xã Ngọc Lặc cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh môi trường.

Hưởng ứng PTTĐ “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và CVĐ “Ngày vì người nghèo”, MTTQ các cấp đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, đã vận động được nguồn lực xã hội to lớn giúp nhau vượt qua khó khăn, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Trong 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động, tiếp nhận được trên 184 tỷ đồng; tặng 1.426.683 suất quà tết trị giá trên 981 tỷ đồng; các hoạt động an sinh xã hội trị giá trên 635 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động, cùng với sự hỗ trợ của gia đình, dòng họ, khu dân cư, đã làm mới và sửa chữa 4.987 căn nhà Đại đoàn kết, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất trị giá hàng trăm tỷ đồng. Nhờ sự nỗ lực tổ chức vận động, kêu gọi “nhường cơm sẻ áo” của những cán bộ mặt trận cơ sở, hàng nghìn hộ gia đình nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ được động viên, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Từ các PTTĐ yêu nước, các CVĐ, 5 năm qua đã có 1.495 cá nhân thuộc hệ thống MTTQ các cấp được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”; 220 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; 2.112 tập thể, cá nhân được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen. 5 năm liên tục, Ủy ban MTTQ tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2020 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019, 2024; Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2020-2025, thời gian tới mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với các phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với đảm bảo an sinh xã hội; các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, thiết thực nâng cao mức sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bài và ảnh: Phan Nga