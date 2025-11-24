Hotline: 0822.173.636   |

Pháp luật

Thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa dối khách hàng” tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Minh Đăng

LP
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm người bị hại để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng”, xảy ra tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Minh Đăng, địa chỉ đăng ký HH15-51, Khu đô thị Vinhome Star City phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng”, xảy ra tại trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Minh Đăng, địa chỉ đăng ký HH15 - 51, Khu đô thị Vinhome Star City phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; địa chỉ kinh doanh ở Lô 02-03 Nguyệt Quế 11, Khu đô thị Vinhome Star City phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định Khởi tố Vụ án hình sự số 831/QĐ-VPCQCSĐT , ngày 02/10/2025, của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra, xác định các đối tượng trong vụ án đã lừa dối khách hàng thông qua hoạt động soi tay sau đó đưa ra các kết quả về chỉ số máu sai sự thật làm khách hàng hoang mang lo sợ mình bị mắc một số bệnh lý về máu như máu nhiễm mỡ, máu xấu, máu đông, máu bẩn... làm khách hàng hoang mang lo sợ, từ đó tư vấn bán các sản phẩm thực phẩm chức năng của Trung tâm nhằm thu lợi bất chính từ khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định của Pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến UBND các xã, phường trên địa bàn cả nước; Công an xã, phường trên địa bàn cả nước; Cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình phối hợp thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Minh Đăng có địa chỉ ở trên.

Thông tin bị hại, đề nghị liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (liên hệ Đ/c Lê Thành Nam - Điều tra viên thụ lý, số điện thoại: 0984.832.794) trước ngày 30/11/2025 để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định.

LP

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội “Giết người”

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội “Giết người”

Pháp luật
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
