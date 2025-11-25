Yên Thọ: Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua Đảng bộ xã Yên Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Đảng ủy xã Yên Thọ giao ban bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng bộ xã Yên Thọ hiện có 46 tổ chức cơ sở đảng với 804 đảng viên. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Yên Thọ đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy đảng thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Đảng. Trong đó, đã chủ động xây dựng chương trình KTGS phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm và triển khai toàn diện, đồng bộ và đạt hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. UBKT Đảng ủy xã cũng tham mưu giúp cấp ủy đảng thực hiện quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác KTGS nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng. Trong đó, cấp ủy, UBKT Đảng ủy xã và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc KTGS; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân; tăng cường KTGS thường xuyên, đột xuất đối với một số tổ chức đảng và đảng viên.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ xã cũng như các cơ sở trực thuộc thường xuyên được củng cố cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung chương trình công tác kiểm tra của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tập trung vào việc chấp hành các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng; việc chấp hành quy chế làm việc của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". Giám sát trọng tâm vào công tác quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, trước hết là việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến giải quyết nhu cầu công việc của công dân...

Trong nhiệm kỳ 2020-2025 cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 44 tổ chức đảng, 88 đảng viên, giám sát 37 tổ chức đảng, 109 đảng viên; UBKT Đảng ủy kiểm tra 35 lượt tổ chức đảng, giám sát 68 lượt đảng viên và kiểm tra 28 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thi hành kỷ luật Đảng 28 đồng chí, trong đó cảnh cáo 3 đồng chí, khiển trách 25 đồng chí.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tiến hành giám sát 4 lượt tổ chức đảng cấp dưới về việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc đối với các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2025-2027. UBKT Đảng ủy xã đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tài chính Đảng đối với 3 tổ chức đảng... Nhìn chung, việc thi hành kỷ luật của cấp ủy và UBKT Đảng ủy xã được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục; không có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bao che sai phạm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; bước đầu ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thọ Đặng Tiến Dũng cho biết: "Để nâng cao công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian tới Đảng bộ xã Yên Thọ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên; tập trung vào những lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh vi phạm như đất đai, tài chính - ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ. Cùng với đó, tăng cường nắm tình hình, tìm hiểu chọn lọc thông tin từ các kênh như đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, của các cơ quan báo chí và qua công tác tiếp dân để chủ động phát hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Bài và ảnh: Quốc Hương